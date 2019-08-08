OPET istasyonlarında 3 bin 500 kadın çalışan istihdam edilecek

NEVŞEHİR (AA) - Kadının toplumdaki gücü konusunda farkındalığı artırmak amacıyla "OPET Kadın Gücü Projesi"ni geçen yıl hayata geçiren OPET, istasyonlarında çalışan kadın sayısını yıl sonuna kadar 3 bin 500'e çıkarmayı hedefliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, OPET ve Sunpet istasyonlarındaki çalışan kadınların sayısı geçen süre zarfında 2 bin 298'e yükseldi.

Projenin en başarılı olduğu illerden biri olan Kayseri ve Nevşehir'deki OPET akaryakıt istasyonlarında 29 akaryakıt satış yetkilisi, 22 market satış yetkilisi olmak üzere 51 kadın çalışan görev yapıyor.

- Kadın çalışanlar ziyaret ediliyor

Kadınların, ekonomik ve sosyal alanda güçlenmelerine katkı sunmayı amaçlayan projenin yaygınlaştırılması için OPET Genel Müdürlük çalışanlarından oluşan gönüllü ekip, kadın çalışanların yoğun olduğu istasyonları ziyaret ederek çalışan sayısının artırılmasına yönelik incelemelerde bulunuyor.