OPET ve Sunpet, Konya Tarım Fuarı'na katılacak

OPET ve Sunpet Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü büyük tarımsal mekanizasyon fuarı olan Konya Tarım Fuarı’na destek verecek.

OPET'ten yapılan açıklamada, şirketin, Sunpet ile 19-23 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek 17. Konya Tarım Fuarı'na destek vereceği belirtildi.

Fuar kapsamında, OPET'in standında çiftçilere yeni kampanyaların tanıtılacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, OPET'in Türkiye’nin en büyük tarım fuarı olan Konya Tarım Fuarı’na sponsor olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl 97 ülkeden 307 bin 919 ziyaretçiyi ağırlayan fuarımız, tarım sektöründe ülke sınırlarını aşan bir marka haline gelmiştir. Bu marka fuarın sponsorunun, Türkiye’nin en büyük markalarından OPET olmasının güçlü birlikteliği öne çıkaracak bir duruş sergileyeceğine inanıyoruz. Konya Tarım Fuarı için kurulan bu olumlu iş birliğinden hareketle, Tüyap ve Opet’in yeni projelerde bir araya gelerek, ülke ekonomisine katkı sağlamasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

