İSTANBUL (AA) - "Türkiye İtibar Endeksi 2017 Araştırması"na göre OPET, bir kez daha "Akaryakıt Sektörünün En İtibarlı Markası" seçildi.

OPET'ten yapılan açıklamaya göre, OPET, Türkiye İtibar Akademisi (TİE) tarafından bu yıl 7’ncisi ölçümlenen "Türkiye İtibar Endeksi Araştırması"nda, bir kez daha sektöründe "Türkiye'nin En İtibarlı Markası" oldu.

Yüksek kaliteli hizmet ve ürünleri, uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleri ile akaryakıt markasından çok hizmet markası olarak konumlanan OPET, 3’üncü kez bu ödülün sahibi oldu.

20 farklı sektörün incelendiği araştırma, 1 Şubat-30 Nisan 2018'de bilgisayar destekli telefonla yapıldı. Araştırma, 5 bin kişi ile gerçekleştirildi. Ankete katılanların yüzde 38,4'ü "Akaryakıt sektörünün en itibarlı şirketi hangisidir?" sorusuna OPET yanıtını verdi. Böylece Türkiye'nin akaryakıt sektöründe en itibarlı markası OPET oldu.

Rapor, Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik bölümünün akademik denetimi ve raportörlüğünde gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında akaryakıt sektöründe 13 firmanın itibar skoru ölçümlendi. OPET’in en yakın rakibi yüzde 29,5 seviyesinde kalırken, araştırmaya katılanlar OPET’i "köklü kurum, Türkiye ekonomisine katkıda bulunan, yeniliklere, teknolojiye ve tasarıma önem veren, sektöründe öncü ve lider konumda, üstün hizmet ve ürün kalitesi sunan" marka olarak tanımladı.