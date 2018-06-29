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OPET'e "Akaryakıt Sektörünün En İtibarlı Markası" ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 13:22 | Son Güncelleme

"Türkiye İtibar Endeksi 2017 Araştırması"na göre OPET, üçüncü kez "Akaryakıt Sektörünün En İtibarlı Markası" oldu

İSTANBUL (AA) - "Türkiye İtibar Endeksi 2017 Araştırması"na göre OPET, bir kez daha "Akaryakıt Sektörünün En İtibarlı Markası" seçildi.

OPET'ten yapılan açıklamaya göre, OPET, Türkiye İtibar Akademisi (TİE) tarafından bu yıl 7’ncisi ölçümlenen "Türkiye İtibar Endeksi Araştırması"nda, bir kez daha sektöründe "Türkiye'nin En İtibarlı Markası" oldu.

Yüksek kaliteli hizmet ve ürünleri, uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleri ile akaryakıt markasından çok hizmet markası olarak konumlanan OPET, 3’üncü kez bu ödülün sahibi oldu.

20 farklı sektörün incelendiği araştırma, 1 Şubat-30 Nisan 2018'de bilgisayar destekli telefonla yapıldı. Araştırma, 5 bin kişi ile gerçekleştirildi. Ankete katılanların yüzde 38,4'ü "Akaryakıt sektörünün en itibarlı şirketi hangisidir?" sorusuna OPET yanıtını verdi. Böylece Türkiye'nin akaryakıt sektöründe en itibarlı markası OPET oldu.

Rapor, Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik bölümünün akademik denetimi ve raportörlüğünde gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında akaryakıt sektöründe 13 firmanın itibar skoru ölçümlendi. OPET’in en yakın rakibi yüzde 29,5 seviyesinde kalırken, araştırmaya katılanlar OPET’i "köklü kurum, Türkiye ekonomisine katkıda bulunan, yeniliklere, teknolojiye ve tasarıma önem veren, sektöründe öncü ve lider konumda, üstün hizmet ve ürün kalitesi sunan" marka olarak tanımladı.

Araştırma kapsamında katılımcılar OPET’i "spor, sanat ve kültürle ilgili faaliyetlere destek vermesi, çevre, eğitim, sağlık gibi konularda sorumluluklarını yerine getirmesi, toplumun gelişmesi için çalışması ve çalışan hakları, işçi sağlığı-güvenliğine önem veren bir kurum olması" nedeniyle tercih ettiklerini belirtti. OPET’i en itibarlı akaryakıt dağıtım markası seçen tüketicilerin cinsiyet dağılımına bakıldığında, yüzde 53,7’si kadın, yüzde 46,3’ü erkek oldu.

"Akaryakıt sektöründe müşteri memnuniyetinin değişmez lideri ve sektörün en beğenilen şirketi" OPET; istasyonları, yeni ürün ve hizmetleri, çağrı merkezi ve online dünyadaki çalışmaları ile "kusursuza yolculuk" iddiasını devam ettiriyor. Sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye’ye değer katan OPET, vizyonunu, inovasyon ve gelişim önceliğinde kurgularken, ilkleri yaratarak teknolojik ürünleri ile de dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
OPET Türkiye İtibar Endeksi 2017 Araştırması

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