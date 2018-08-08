FİNANS

OPET'in başarısına bir uluslararası ödül daha

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

Şirket, "Akıllı Kampanya Öneri Sistemi" ile Londra'da üstün pazarlama çözümlerinin değerlendirildiği DataIQ Awards'18'de "Pazarlama Programlarında En İyi Veri Kullanımı" kategorisinde ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - OPET, "Akıllı Kampanya Öneri Sistemi" ile Londra'da üstün pazarlama çözümlerinin değerlendirildiği DataIQ Awards'18'de "Pazarlama Programlarında En İyi Veri Kullanımı" kategorisinde ödüle layık görüldü.

OPET'in açıklamasına göre, şirket, veriden değer yaratarak entegre pazarlama hizmetleri sunan TANI ile birlikte gerçekleştirdiği sistemle akaryakıt sektöründe teknolojiyi ne kadar iyi kullandığını bir kez daha ortaya koydu.

Şirket, İngiltere'de düzenlenen DataIQ Awards'18'de "Best Use of Data in a Marketing Pprogramme - Pazarlama Programlarında En İyi Veri Kullanımı" kategorisinde "Akıllı Kampanya Öneri Sistemi" ile ödüle layık görüldü.

OPET, müşteri davranış örüntüleri ve geçmiş alışveriş / kampanya hareketlerini inceleyerek, makine öğrenme yöntemleri ile oluşturulan modelle, doğru zamanda doğru kişiye doğru kampanyanın sunulmasını hedefledi. Geleneksel kampanya sistemi ile kişiselleştirilmiş kampanyalar sunan "yapay zeka" ve "makine öğrenme tabanlı yeni sistem" karşılaştırıldığında, hızlı ve otomatize sonuçlarla kampanya cirosunun yüzde 28 arttığı gözlendi.

Her bir müşteriye özel farklı kampanyalar oluşturan kampanya öneri motorunun geliştirilmesi ile OPET'in müşteri odaklı yaklaşımı destekleyen farklı bir pazarlama modeli oluşturuldu. DataIQ Awards Jürisi tarafından yapılan açıklamada da uygulama için "Dolu dolu analitik içeren bu proje, kişiselleştirmenin ve veri odaklı analitiğin çok rekabetçi pazarlarda elde edebileceği etkiyi göstermektedir" denildi.

Proje, daha önce de Türkiye’nin yeni pazarlama ödüllerinden 2018 Martech Awards'ta da "En İyi Yapay Zeka ve Machine Learning Kullanımı" ödülüne layık görülmüştü.

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