OPET'in başarısına bir uluslararası ödül daha

İSTANBUL (AA) - OPET, "Akıllı Kampanya Öneri Sistemi" ile Londra'da üstün pazarlama çözümlerinin değerlendirildiği DataIQ Awards'18'de "Pazarlama Programlarında En İyi Veri Kullanımı" kategorisinde ödüle layık görüldü.

OPET'in açıklamasına göre, şirket, veriden değer yaratarak entegre pazarlama hizmetleri sunan TANI ile birlikte gerçekleştirdiği sistemle akaryakıt sektöründe teknolojiyi ne kadar iyi kullandığını bir kez daha ortaya koydu.

Şirket, İngiltere'de düzenlenen DataIQ Awards'18'de "Best Use of Data in a Marketing Pprogramme - Pazarlama Programlarında En İyi Veri Kullanımı" kategorisinde "Akıllı Kampanya Öneri Sistemi" ile ödüle layık görüldü.

OPET, müşteri davranış örüntüleri ve geçmiş alışveriş / kampanya hareketlerini inceleyerek, makine öğrenme yöntemleri ile oluşturulan modelle, doğru zamanda doğru kişiye doğru kampanyanın sunulmasını hedefledi. Geleneksel kampanya sistemi ile kişiselleştirilmiş kampanyalar sunan "yapay zeka" ve "makine öğrenme tabanlı yeni sistem" karşılaştırıldığında, hızlı ve otomatize sonuçlarla kampanya cirosunun yüzde 28 arttığı gözlendi.