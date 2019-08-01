“OPPO Fotoğraf Ödülleri 2019” sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - OPPO'nun akıllı telefon fotoğrafçılığının gelişimine katkı sunmak amacıyla profesyonel veya amatör herkesin katılımına açık olarak küresel çapta gerçekleştirdiği yarışması sonuçlandı.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin düzenlediği “OPPO Fotoğraf Ödülleri 2019” isimli yarışma, dünyanın dört bir yanındaki yeni nesil mobil fotoğrafçılığı seven kullanıcılara ilham verme amacıyla gerçekleştirildi.

Yarışmaya 61 günde, 36 ülke ve bölgeden 42 bin 188 katılım gerçekleşti. Başvurular, jüri tarafından değerlendirildi ve dereceye giren eserler 31 Temmuz'da yarışmanın web adresinde açıklandı. İki fotoğrafçı büyük ödülü kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca kategori kazananları ve jüri özel ödülüne layık görülen eserler belirlendi.

Yarışmaya katılan en iyi fotoğraflar, web sitesindeki fotoğraf galerisinde paylaşıldı. “OPPO Fotoğraf Ödülleri 2019”da kazananlara toplam 10 bin dolar para ödülü verildi. Tüm kazananlara ayrıca birer OPPO Reno 10x Zoom hediye edildi.

“Sizin Yaratıcılığınız”, “Sizin Geceniz”, “Sizin İnsanlarınız”, “Sizin Bakış Açınız” ve “Sizin Dünyanız” isimli 5 farklı kategoride düzenlenen yarışma, OPPO markalı telefonlarla çekilen “OPPO Grubu” ve “Açık Grup” olarak iki ayrı gruba ayrılarak gerçekleştirildi.