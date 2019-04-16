FİNANS

OPPO genç tasarımcıları destekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 11:29 | Son Güncelleme

OPPO, Royal College of Art (RCA) ile geleceğin tasarımcılarını desteklemek amacıyla bir iş birliğine imza attı

İSTANBUL (AA) - OPPO’nun dünyaca ünlü sanat okulu Royal College of Art (RCA) ile yaptığı iş birliği kapsamında, genç tasarımcıların 5G dönemine ve ileriye dönük ürün tasarımları Milano Moda Haftası 2019'da sergilendi.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, akıllı telefon pazarının öncü markası OPPO, Royal College of Art (RCA) ile geleceğin tasarımcılarını desteklemek amacıyla bir iş birliğine imza attı.

OPPO’nun bu değerli desteği, RCA Tasarım Ürünleri Programı öğrencilerinin Milano Moda Haftası 2019’da yaptığı sergide gözler önüne serildi. OPPO, Milano Moda Haftası kapsamında sanat eğitiminin en köklü üniversitelerinden RCA ile ortaklık kuran tek teknoloji şirketi oldu.

Şirket, aynı zamanda Londra’da kurduğu OPPO Tasarım Merkezi ile dünya çapındaki genç tasarımcıların gelişimini destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Akıllı Telefon Başkanı Garven Yin, RCA ile yapılan ortaklığa ilişkin, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve sanatın bütünleşmesine tutkuyla yaklaşıyoruz. Bu nedenle RCA Tasarım Ürünleri Programı ile çalışmaktan memnunuz. RCA ile OPPO, estetik memnuniyet ve yenilikçi teknoloji konusunda bir sinerji oluşturdu. Buna paralel olarak, inovasyon tasarımı için öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeye büyük önem veriyoruz. OPPO olarak gelecekte de RCA gibi önde gelen kurumlarla güçlü iş birlikçi projeler yapmaya ve genç tasarımcıların gelişimini desteklemeye devam edeceğiz."

- 5G döneminde tasarım

Gelişmekte olan 5G çağını aktif olarak benseyen OPPO, kullanıcılar için akıllı bağlantı teknolojileri ile daha fazla değer yaratma amacıyla, nesnelerin interneti çözümlerini doğru bir şekilde kullanıyor ve yenilikçi 5G senaryoları geliştiriyor.

Şirket, RCA ile yaptığı iş birliğinin bir parçası olarak, "5G Döneminde Akıllı Yaşam Alanları" projesini paylaştı. Marka, bu proje ile öğrencileri ileri teknoloji ürün tasarımı konusunda keşif yapmaya davet ediyor. OPPO'nun endüstriyel tasarım ekibi, 15 günden fazla süren birçok çalıştayla öğrencilerin yenilikçi fikirlerini tasarım ürünlerine uygulamasına yardımcı oldu.

RCA’nın Tasarım Ürünleri Başkanı Profesör Saeema Ahmed-Kristensen, konuya ilişkin "RCA Tasarım Ürünleri Programı, insanların mevcut ve gelecek gerçek dünyadaki zorlukların üstesinden gelebilecekleri, bağlamsal içgörü ve empati ile yüksek düzeyde yaratıcılık ve teknik yeteneği dengelemek için çalışıyor. OPPO ile yaptığımız eşsiz ve derinlemesine iş birliği sayesinde, öğrencilerimiz akıllı cihaz tasarımının eğilimleri hakkında derin ve pratik bir bakış açısı kazanıyor. Bu yenilikçi tasarımları bu yılki Milano Moda Haftası'nda bir araya getirmekten büyük heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- OPPO, yeni nesil tasarımcıların gelişmesini teşvik ediyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, RCA'dan 24 öğrenci OPPO ile yapılan programa katıldı.

Program kapsamında 5G döneminde kişisel teknoloji için çeşitli yenilikçi kullanım durumlarını gösteren 23 yüksek kaliteli tasarım yaratıldı. OPPO ve RCA, Milano Moda Haftası'nda yer alan Ventura Future sergi alanında sergilenen dört seçkin tasarımı ortak karar vererek seçti. Ayrıca, programın kazananlarına OPPO Londra Tasarım Merkezi'nde uygulamalı yenilik tasarımı konusunda bir yaz stajı fırsatı sunuldu.

OPPO Londra Tasarım Merkezi, OPPO’nun yenilikçi tasarım araştırmasının ön saflarında yer alıyor. Merkez, OPPO’nun tasarım yeteneklerini geliştirmek için dünyanın dört bir yanından premium tasarım kaynakları sağlamayı hedefliyor. RCA ile yapılan çalışma, uluslararası üne sahip bir sanat ve tasarım üniversitesiyle OPPO Londra Tasarım Merkezi’nin ilk iş birliğini işaret ediyor.

Gelecekte, OPPO Londra Tasarım Merkezi, endüstriyel tasarım, sanat tasarımı ve inovasyon tasarımını keşfetmek için önde gelen sanat okulları, prestijli tasarımcılar ve sanat organizasyonları ile geniş bir iş birliği içinde olmayı hedefliyor. OPPO ayrıca proje iş birlikleri, yaz kampı programları ve diğer girişimlerle dünyanın dört bir yanından seçkin genç tasarımcıların yetişmesine yardımcı olmayı planlıyor.

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akıllı telefon Oppo Royal College of Art

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