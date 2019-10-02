FİNANS

Oppo, League of Legends'ın küresel partneri oldu

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 17:26 | Son Güncelleme

Şirket, 2024'e kadar devam edecek ortaklık süresince League of Legends'ın küresel etkinliklerine yönelik faaliyetler düzenleyecek - Riot Games Küresel Espor İş Geliştirme ve Partnerlik Lideri Naz Aletaha: - "Oppo'nun yaptığı işlerin temelinde, tasarım ve yeniliğe olan bağlılığı yer alıyor. Sahip oldukları bu ruhu, küresel sporumuza ve taraftarlarımıza getirecekleri için son derece heyecanlıyız"

İSTANBUL (AA) - Oppo, League of Legends e-spor'un (LoLespor) ilk küresel akıllı telefon partneri oldu.

Oppo açıklamasına göre, şirket, 2024'e kadar devam edecek ortaklık süresince League of Legends'ın küresel etkinliklerine yönelik faaliyetler düzenleyecek. Bu faaliyetler arasında tüm oyuncuları bir araya getiren en büyük e-spor etkinlikleri yer alıyor.

e-sporun gelişmesi için tüm dünyada önemli yatırımlar yapan Riot Games, farklı segmentten global markalarla yaptığı iş birlikleriyle gücüne güç katarak tüm oyunseverleri bir araya getirecek büyük organizasyonlar gerçekleştiriyor. Global akıllı telefon üreticisi Oppo ile daha da büyüyecek organizasyonlar arasında Sezon Ortası Turnuvası, All-Star Etkinliği ve Dünya Şampiyonası gibi etkinlikler de yer alacak.

- "League of Legends, pek çok gencin yaşam biçimi haline geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Riot Games Küresel Espor İş Geliştirme ve Partnerlik Lideri Naz Aletaha, Oppo'nun yaptığı işlerin temelinde, tasarım ve yeniliğe olan bağlılığın yer aldığını belirterek, "Sahip oldukları bu ruhu, küresel sporumuza ve taraftarlarımıza getirecekleri için son derece heyecanlıyız. Oppo'nun ilk e-spor ligi partneri olmak, League of Legends esporunun güçlü etkisinin kanıtı niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Oppo Genel Müdür Yardımcısı ve Küresel Pazarlama Müdürü Brian Shen de e-spor'un küresel olarak hızla büyüyen bir spor ve League of Legends'in de son yıllarda pek çok gencin yaşam biçimi haline geldiğini aktararak, "Tüketici odaklı bir marka olarak, her zaman hedef kitlemiz olan gençlerle iletişime geçmenin en iyi yolunu arıyoruz. Bu hem Riot hem de Oppo için büyük bir adım. Bu partnerlik sayesinde her bir zaferi gençlerle birlikte kutlayarak aramızdaki bağı güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERHiçbir şey göründüğü gibi değil!Hiçbir şey göründüğü gibi değil!
Bakan Pekcan: Türkiye dengeleme sürecine girdiBakan Pekcan: Türkiye dengeleme sürecine girdi
"İhracatta yakaladığımız ivmenin süreceğine inancımız tam""İhracatta yakaladığımız ivmenin süreceğine inancımız tam"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
League of Legends Oppo

En Çok Okunan Haberler

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Bakan açıkladı! Kredi faizlerine bir indirim daha

Bakan açıkladı! Kredi faizlerine bir indirim daha

Bu belge olmadan tapu işlemi olmayacak

Bu belge olmadan tapu işlemi olmayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kamyonlara yüklenen erkenci mandalinalar Türkiye'ye dağılıyor

Adana'da kamyonlara yüklenen erkenci mandalinalar Türkiye'ye dağılıyor

Bakan Pekcan: Türkiye dengeleme sürecine girdi

Bakan Pekcan: Türkiye dengeleme sürecine girdi

"İhracatta yakaladığımız ivmenin süreceğine inancımız tam"

"İhracatta yakaladığımız ivmenin süreceğine inancımız tam"

KPMG’de 210 yeni mezun işe başladı

KPMG’de 210 yeni mezun işe başladı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: YÖREX Türkiye’nin markası

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: YÖREX Türkiye’nin markası

İTO

İTO

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.