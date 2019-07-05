FİNANS

Oppo Reno Z Türkiye'de satışa çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 16:12 | Son Güncelleme

OPPO, Reno serisinin yeni üyesi Reno Z'yi teknoloji severlerin beğenisine sundu

İSTANBUL (AA) - OPPO'nun Reno serisinin yeni üyesi Reno Z, Türkiye pazarında satışa çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Reno Z, yenilikçi ve estetik bir tasarımla, en son teknolojileri ve fotoğrafçılık özelliklerini bir araya getiriyor.

Reno Z, 6.4 inç büyüklüğündeki etkileyici su damlası ekranı, 48MP+5MP çift kamerası, 32MP selfie kamerası ve yeni ekran parmak izi kilidi özelliklerine sahip.

OPPO, dünyadaki genç kullanıcılar arasında büyük bir üne sahip olan yüksek kaliteli mobil fotoğrafçılık deneyimini Reno Z modelinde de yaşatıyor.

Reno Z, arka kısımda 48MP ana sensör ve 5MP derinlik sensörü taşıyan çift kamera düzeneğine sahip. 48MP kamera, 1/2 inç Sony IMX586 sensörü, bir F1.7 diyafram açıklığı ve 6P lens özelliklerini taşıyor. Söz konusu özellikler tüm kullanıcıların profesyonel kalitede gündüz ve gece çekimleri yapmasını kolaylaştırıyor.

Ayrıca, tamamen yeni Ultra Gece Modu 2.0, kompozit çoklu kare gürültü azaltma ve çoklu kare HDR teknolojisi sayesinde görüntülerin netliğini ve parlaklığını artıyor. Söz konusu özellik, Reno Z'nin optimize edilmiş cilt tonu efektleri sunmasını ve gerçekçi resimler elde etmek için yüzleri ve arka planları ayrı ayrı işlemesini sağlıyor.

Reno Z'nin ön kamerası, 32MP sensör, F2.0 diyafram ve 5P lens barındırıyor. Standart 80 derecelik geniş açı ile Reno Z kolayca daha geniş selfie çekimleri yapılmasına yardımcı oluyor.

32MP selfie kamerası ayrıca, selfie fotoğraflarının doğal renkler ve ten tonlarıyla çıkmasını sağlayan OPPO Portre Modu 2.0'ı da destekliyor.

Reno Z, OPPO'nun yaratıcı gizlilik kavramına dayanan yeni tasarım dili ile kullanıcılara yepyeni, zarif ve kusursuz bir form sunuyor. Reno Z, 19.5: 9 en/boy oranına ve yüzde 92 etkileyici ekran/gövde oranına sahip 6.4 inç full HD+AMOLED su dalması ekran ile birlikte geliyor.

- Reno Z ekran parmak izi teknolojisi var

Reno Z ayrıca, yeni aydınlatma sistemine sahip bir ekran parmak izi teknolojisi barındırıyor. Ekran parmak izi açma özelliği ve yapay zeka parmak izi görüntü tanıma algoritması, parmak izi açma başarı oranını önceki nesle kıyasla yüzde 20-30 artırıyor.

Reno Z arka tasarımda, kameralar ve yazı da dahil olmak üzere dikey eksende birden fazla ögenin merkezi olarak hizalandığı bir tasarım kullanıyor.

Bu tasarım konsepti daha düzenli ve estetik görünüm sağlıyor. Aynı zamanda kameralar da çıkıntısız arka panelin altında yer alarak telefonun arka bölümüne daha entegre bir his kazandırıyor.

Reno Z, sekiz çekirdekli bir MediaTek Helio P90 12nm işlemci, 4GB LPDDR 4x sistem belleği ve 128 GB'a kadar UFS 2.1 Flash depolama belleği ile destekleniyor. Daha büyük depolama alanına sahip gelişmiş işlemciler, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını daha kolay karşılamasını sağlıyor. Reno Z batarya açısından, 4.035mAh batarya, VOOC 3.0 ve damlama şarj işlemini büyük ölçüde kısaltan yeni bir şarj algoritması ile donatıldı.

VOOC 3.0 ayrıca, şarj ve telefon işlemlerini aynı anda destekleyebilen sıcaklık kontrol performansı sunuyor.

Mükemmel donanım teknolojisi sayesinde OPPO Reno Z, hem Frame Boost hem de Touch Boost içeren Game Boost 2.0 oyun optimizasyonu ile mümkün olan en kesintisiz oyun deneyimini yaşatıyor.

Frame Boost, sıkışmaları gidermek için karelerin önceden azalmasını öngörerek mükemmel oyun performansı sunuyor.

Touch Boost, dokunmatik gecikmenin azalmasını sağlayarak, dokunmatik ekranın tepki hızını önemli ölçüde artırıyor. Ek olarak, OPPO Reno Z ayrıca kullanıcıların diğer uygulamalar tarafından rahatsız edilmesini önleyen ve daha etkileyici bir oyun deneyimi sunan Oyun Alanı, Oyun Asistanı ve benzeri uygulamaları içeriyor.

Reno Z'nin işletim sistemi, UI düzenini optimize eden, gereksiz bölümleme çizgilerini kaldıran ve kenarlıksız bir tasarım dili kullanan yeni ColorOS 6'yı içeriyor.

Sistem, gölgelemeyi daha doğal hale getirmek için hafif, zarif ve aşamalı renkler kullanıyor. Yeni yazı tipleri ve animasyonlar, ColorOS 6'nın tam ekranlı bir telefonda daha da etkileyici bir deneyim sunmasına katkı sağlıyor.

OPPO Reno Z'de iki bellek kombinasyonu sunuluyor. 4GB RAM + 128 ROM.

"Kuzey Işıkları" ve "Karbon Siyahı" olarak iki degrade rengi bulunan OPPO Z'nin 4GB + 128GB modeli, 3 bin 499 lira KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatı ile zincir mağazalarda ve operatörlerde satışa sunulacak.

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
DÜZELTME - Bisam: Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 liraDÜZELTME - Bisam: Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 lira
‘Yeni Nesil Belediyecilik ve Akıllı Şehirler’ çözümleri tanıtıldı‘Yeni Nesil Belediyecilik ve Akıllı Şehirler’ çözümleri tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oppo

En Çok Okunan Haberler

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Günde 6-7 bin TL kazanıyorlar

Günde 6-7 bin TL kazanıyorlar

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları düşürüldü

Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları düşürüldü

Tüm izinler alındı! İşte bankanın yeni sahibi

Tüm izinler alındı! İşte bankanın yeni sahibi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'ABD'nin kiraza ek vergisi, Çin'in gözünde Türk kirazını avantajlı yaptı'

'ABD'nin kiraza ek vergisi, Çin'in gözünde Türk kirazını avantajlı yaptı'

Mobilya sektörü ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 7.2 yükseldi

Mobilya sektörü ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 7.2 yükseldi

MB: Bireysel kredilerde artış başladı, konutta azalış sürüyor

MB: Bireysel kredilerde artış başladı, konutta azalış sürüyor

Sinop’tan dünyaya ihraç ediliyor, günde 7 bin lira kazanan bile var

Sinop’tan dünyaya ihraç ediliyor, günde 7 bin lira kazanan bile var

DÜZELTME - Bisam: Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 lira

DÜZELTME - Bisam: Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 lira

‘Yeni Nesil Belediyecilik ve Akıllı Şehirler’ çözümleri tanıtıldı

‘Yeni Nesil Belediyecilik ve Akıllı Şehirler’ çözümleri tanıtıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.