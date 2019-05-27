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OPPO, Roland-Garros ve Wimbledon ile işbirliği yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 15:19 | Son Güncelleme

OPPO, spora destek verme vizyonu kapsamında tenis sporunun en prestijli turnuvaları olan Roland-Garros ve Wimbledon ile iş birliği anlaşması imzaladı

İSTANBUL(AA) - Lider akıllı telefon markası OPPO, Fransa Tenis Federasyonu (FFT) ile bir iş birliği anlaşması imzalayarak bundan sonraki üç yıl boyunca (2019-2021) dünyaca ünlü Roland-Garros ve Rolex Paris Masters'ın premium iş ortağı ve resmi akıllı telefon markası oldu.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, Roland-Garros ile OPPO arasındaki anlaşma her iki kuruluş için de bir dönüm noktası niteliğini taşıyor. OPPO, efsanevi tenis organizasyonunun Çin merkezli ilk premium iş ortağı oldu. Roland-Garros’un diğer partnerleri Emirates, Lacoste, Peugeot ve Rolex gibi organizasyona “Premium Partner” seviyesinde katılan OPPO, aynı zamanda akıllı telefon endüstrisinden bu ayrıcalığa sahip ilk marka ortağı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Başkan Yardımcısı Brian Shen, “OPPO'yu, Roland-Garros'nun ve Rolex Paris Masters'ın Çin merkezli ilk ortağı olarak memnuniyetle karşıladık. Bu anlaşma, dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından birinin büyük bir güven gösterisi. Yenilik temasına dayanan iş birliğimiz, federasyonumuzun Çin gibi önemli pazarlardaki çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlayan uluslararası stratejisine mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor” dedi.

OPPO ve Roland-Garros yeni anlaşma sayesinde, marka bilinirliği, video içeriği üretimi, genç yeteneklerin desteklenmesi, teknoloji ve ürün deneyimi gibi bir dizi alanda iş birliği yapacak.

- Wimbledon Tenis Turnuvası’nın ilk resmi akıllı telefon partneri oldu

Fransa’da Roland-Garros ile iş birliğinde olan OPPO, İngiltere’de ise tenis sporunun en köklü ve en prestijli turnuvası Wimbledon ile ilerliyor. Wimbledon Tenis Turnuvası'nın resmi haklarının sahibi olan All England Lawn Tennis Club'ın (AELTC) ilk resmi akıllı telefon partneri olan OPPO, aynı zamanda Wimbledon'ın Asya kökenli ilk ortağı unvanını da kazandı.

İki kuruluş çeşitli fırsatlardan yararlanabilecekleri beş yıllık bir anlaşmaya vardı. Bu büyük iş birliği sayesinde OPPO, başta İngiltere olmak üzere Avrupa’daki varlığını ve uzun vadeli yatırımlarını güçlendirirken, Wimbledon tarafı da OPPO’nun popülerliğinden faydalanarak organizasyonun Çin pazarındaki erişimini artırma fırsatı bulacak.

Anlaşma kapsamında, OPPO'nun amiral gemisi Find X ile kısa süre önce lansmanı yapılan en yeni modeli Reno, tasarım ve teknoloji olarak Wimbledon'ın imajına katkı sağlayacak. OPPO akıllı telefonları ile turnuva sırasında çekilen en iyi fotoğraflar resmi OPPO Wimbledon fotoğraf galerisinde sergilenecek. Ayrıca Wimbledon'da yarışan genç oyuncuları onurlandırmak için bir “OPPO Atılım Ödülü” verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Başkan Yardımcısı Brian Shen, “Bu iş birliğinin Avrupa pazarındaki genişleme planlarımızı daha sonra güçlendireceğine ve küresel iletişimimize çok önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi. AELTC Ticari ve Medya Direktörü Mick Desmond ise “OPPO ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Roland-Garros ve Wimbledon ile yapılan iş birliği anlaşmaları, OPPO’nun Avrupa’daki büyüme stratejisi doğrultusunda yapılan spor yatırımlarının yeni örnekleri oldu. OPPO daha önce İspanya’nın Barcelona Kulübü ve Uluslararası Kriket Konseyi ile anlaşma sağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Oppo Roland Garros tenis Wimbledon

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