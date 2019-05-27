OPPO, Roland-Garros ve Wimbledon ile işbirliği yaptı

İSTANBUL(AA) - Lider akıllı telefon markası OPPO, Fransa Tenis Federasyonu (FFT) ile bir iş birliği anlaşması imzalayarak bundan sonraki üç yıl boyunca (2019-2021) dünyaca ünlü Roland-Garros ve Rolex Paris Masters'ın premium iş ortağı ve resmi akıllı telefon markası oldu.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, Roland-Garros ile OPPO arasındaki anlaşma her iki kuruluş için de bir dönüm noktası niteliğini taşıyor. OPPO, efsanevi tenis organizasyonunun Çin merkezli ilk premium iş ortağı oldu. Roland-Garros’un diğer partnerleri Emirates, Lacoste, Peugeot ve Rolex gibi organizasyona “Premium Partner” seviyesinde katılan OPPO, aynı zamanda akıllı telefon endüstrisinden bu ayrıcalığa sahip ilk marka ortağı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Başkan Yardımcısı Brian Shen, “OPPO'yu, Roland-Garros'nun ve Rolex Paris Masters'ın Çin merkezli ilk ortağı olarak memnuniyetle karşıladık. Bu anlaşma, dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından birinin büyük bir güven gösterisi. Yenilik temasına dayanan iş birliğimiz, federasyonumuzun Çin gibi önemli pazarlardaki çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlayan uluslararası stratejisine mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor” dedi.