FİNANS

Oppo, Türkiye'deki çağrı merkezini hizmete açtı

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 13:42 | Son Güncelleme

Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou: - "Daha iyi bir müşteri deneyimi sunmak için Oppo Türkiye Çağrı Merkezi'ni hayata geçirdik. Oppo olarak bu yılın başında adım attığımız Türkiye pazarında gördüğümüz ilgiden çok memnunuz"

İSTANBUL (AA) - Oppo, daha iyi bir müşteri deneyimi yaşatma hedefiyle Türkiye'de çağrı merkezi hizmete açtı.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerine daha hızlı ve kapsamlı çözümler sunabilmek için şimdiye kadar global ofisinden destek alarak verdiği çağrı merkezi hizmetini Türkiye'ye taşıdı.

Kullanıcılar, Oppo Türkiye Çağrı Merkezi'ne 0850 433 67 76 numaralı hattan ulaşabilecek. Pazartesi-cumartesi günlerinde hizmet verecek merkez, şehir içi konuşma tarifesinden ücretlendirilecek.

Çağrı merkezi hizmeti kapsamında kullanıcılara garanti kontrolü, kullanım özellikleri, menü desteği, basit sorunların servise gitmeden telefon hattı üzerinden çözülmesi, teknik destek, teknik servis yönlendirmesi ve teknik servislerde çıkabilecek sorunlar sonrasında servislerle görüşerek çözümlerin organize edilmesi gibi hizmetler sunulacak.

Oppo, çağrı merkezi hizmeti için 80 ülkede 350 çağrı merkeziyle 265 farklı dil ve lehçede hizmet sunan dünyanın lider dış kaynak CRM ve çağrı merkezi hizmeti servis sağlayıcısı Teleperformance Grup ile iş birliği yapıyor.

Şirket, satış sonrası servis ağını ise bu alandaki en güvenilir firmalar olan Genpa, KVK ve Ouno AŞ iş birlikleriyle Türkiye'de toplam 7 bölgede ve 20 noktada sürdürüyor.

- "Türkiye'de gördüğümüz ilgiden memnunuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, müşterilerinin kalbini fethetmek için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha iyi bir müşteri deneyimi sunmak için Oppo Türkiye Çağrı Merkezi'ni hayata geçirdik. Oppo olarak bu yılın başında adım attığımız Türkiye pazarında gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Yatırımlarımıza devam ederek en sevilen markalar arasına adımızı yazdırmayı hedefliyoruz. Kullanıcı deneyiminde fark yaratan bir çağrı merkezi hizmeti büyük önem taşıyor. Oppo olarak, samimi bir yaklaşım felsefesi ile müşterilerimizin sorunlarıyla çok yakından ilgileneceğiz."

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