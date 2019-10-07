Oppo, Türkiye'deki çağrı merkezini hizmete açtı

İSTANBUL (AA) - Oppo, daha iyi bir müşteri deneyimi yaşatma hedefiyle Türkiye'de çağrı merkezi hizmete açtı.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerine daha hızlı ve kapsamlı çözümler sunabilmek için şimdiye kadar global ofisinden destek alarak verdiği çağrı merkezi hizmetini Türkiye'ye taşıdı.

Kullanıcılar, Oppo Türkiye Çağrı Merkezi'ne 0850 433 67 76 numaralı hattan ulaşabilecek. Pazartesi-cumartesi günlerinde hizmet verecek merkez, şehir içi konuşma tarifesinden ücretlendirilecek.

Çağrı merkezi hizmeti kapsamında kullanıcılara garanti kontrolü, kullanım özellikleri, menü desteği, basit sorunların servise gitmeden telefon hattı üzerinden çözülmesi, teknik destek, teknik servis yönlendirmesi ve teknik servislerde çıkabilecek sorunlar sonrasında servislerle görüşerek çözümlerin organize edilmesi gibi hizmetler sunulacak.

Oppo, çağrı merkezi hizmeti için 80 ülkede 350 çağrı merkeziyle 265 farklı dil ve lehçede hizmet sunan dünyanın lider dış kaynak CRM ve çağrı merkezi hizmeti servis sağlayıcısı Teleperformance Grup ile iş birliği yapıyor.