OPPO, yeni Reno2 serisini Londra'da tanıtacak

İSTANBUL (AA) - OPPO yeni Reno2 serisinin tanıtımını 16 Ekim'de Londra'da gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fotoğraf geliştirme özellikleri arasında 48MP dörtlü kamera kurulumu, 20x Dijital Zoom destekli 5x Hibrit Zoom, OPPO akıllı telefonunda en iyi performans gösteren Ultra Gece Modu ve OPPO Reno2'yi etkili bir şekilde aksiyon kamerasına dönüştüren Ultra Video Sabitleyici modu bir araya geliyor.

İlk OPPO Reno serisi 2019 baharında piyasaya sürüldü ve şık görünümünün yanı sıra yenilikçi özellikleri ile büyük beğeni topladı.

OPPO, Reno'nun arkasındaki eğlenceli ve yaratıcı ruhu ortaya çıkarmak, kullanıcıların hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak için Avrupa çapında sanatçılarla iş birliği yaptı.

Akıllı telefon markası OPPO, kısa süre önce sanat ve teknolojinin birlikte nasıl çalışabileceğini keşfetmek için Londra Tasarım Festivali'nde yer aldı. Ayrıca Amsterdam’da OPPO Creators Awards fotoğraf yarışması sergisi ile yeni nesil fotoğraf severlerle buluştu. OPPO, orijinal içerik oluşturmak isteyen kullanıcılarını, Reno2'nin tüm fotoğrafçılık ve videografi araçlarından yararlanma ve bu sayede yaratıcılıklarını bir adım öteye götürme konusunda teşvik ediyor.