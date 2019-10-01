FİNANS

OPPO, yeni Reno2 serisini Londra'da tanıtacak

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 13:57 | Son Güncelleme

OPPO, yeni Reno2 serisini 16 Ekim’de Londra’da yapacağı tanıtımla gösterime sunacak

İSTANBUL (AA) - OPPO yeni Reno2 serisinin tanıtımını 16 Ekim'de Londra'da gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fotoğraf geliştirme özellikleri arasında 48MP dörtlü kamera kurulumu, 20x Dijital Zoom destekli 5x Hibrit Zoom, OPPO akıllı telefonunda en iyi performans gösteren Ultra Gece Modu ve OPPO Reno2'yi etkili bir şekilde aksiyon kamerasına dönüştüren Ultra Video Sabitleyici modu bir araya geliyor.

İlk OPPO Reno serisi 2019 baharında piyasaya sürüldü ve şık görünümünün yanı sıra yenilikçi özellikleri ile büyük beğeni topladı.

OPPO, Reno'nun arkasındaki eğlenceli ve yaratıcı ruhu ortaya çıkarmak, kullanıcıların hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak için Avrupa çapında sanatçılarla iş birliği yaptı.

Akıllı telefon markası OPPO, kısa süre önce sanat ve teknolojinin birlikte nasıl çalışabileceğini keşfetmek için Londra Tasarım Festivali'nde yer aldı. Ayrıca Amsterdam’da OPPO Creators Awards fotoğraf yarışması sergisi ile yeni nesil fotoğraf severlerle buluştu. OPPO, orijinal içerik oluşturmak isteyen kullanıcılarını, Reno2'nin tüm fotoğrafçılık ve videografi araçlarından yararlanma ve bu sayede yaratıcılıklarını bir adım öteye götürme konusunda teşvik ediyor.

OPPO Reno2, dört kameralı ilk OPPO akıllı telefonu olacak. Bu sayede kullanıcılar etraflarında yer alan dünyayı, ultra makrodan ultra geniş açı moduna doğru uzanan bir açıdan yakalayabilme özgürlüğüne kavuşacak. Reno2 serisinin 20x Dijital Zoom’un desteklediği 5x Hibrit Zoom, dünyayı gözlerin görebildiği kadarıyla yakalamaya yardımcı oluyor.

Titreşim önleyen ve doğruluğu artıran endüstri lideri Hibrit Video Sabitleyici (OIS+EIS) ile kullanıcılar, profesyonel videolar oluşturma imkanına sahip oluyor. OPPO Reno2 Serisi; Alpler'in tepelerinden Roma'nın işlek caddelerine, Yunan Adaları'ndan Finlandiya'nın karanlık kış gecelerine kadar kullanıcılara dünyayı adeta kendi yaratıcı stüdyoları haline getirme keyfi yaşatıyor.

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