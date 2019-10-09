FİNANS

Oppo'dan Z kuşağına "A Serisi 2020"

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 15:01 | Son Güncelleme

Oppo, A9 2020 ve A5 2020 modellerinin yer aldığı A Serisi 2020'yi genç kullanıcıların beğenisine sunuyor

İSTANBUL (AA) - Oppo, A9 2020 ve A5 2020 modellerinin yer aldığı A Serisi 2020'yi genç kullanıcılarla buluşturuyor.

Oppo açıklamasına göre, A9 2020 ve A5 2020 modellerinin bulunduğu yeni seri, orta segment akıllı telefon pazarında fotoğrafçılık kabiliyetleri, tasarımı ve uzun ömürlü pil özelliğiyle öne çıkıyor.

Oppo A Serisi 2020, genel olarak geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap etse de Z kuşağı gençleri için bir değer yaratıyor.

Son 10 yıldır global akıllı telefon pazarlarında aktif olarak faaliyet gösteren Oppo'nun, kullanıcılar tarafından en çok beğenilen serilerinden biri A Serisi oldu. İlk olarak 2009 yılında kullanıcılarla buluşan A Serisi ürünleri, tasarım, fotoğrafçılık ve pil teknolojisindeki avantajları sayesinde beğeni kazandı.

Son 10 yılda birçok genç kullanıcı Oppo A Serisi ürünlerini ilk akıllı telefonu olarak seçti. Gençler sadece bir akıllı telefonu deneyimlemekle kalmadı, aynı zamanda kamera ve uygulamalar gibi teknolojiler sayesinde, sosyal hayata entegre olmanın ve yaşamın sonsuz olanaklarını keşfetmenin yeni yollarıyla tanıştı. Akıllı telefonlar kişisel asistanlar haline gelip, kısa video uygulamaları gençler arasında yaygınlaşırken; Oppo modelleri, en yeni mobil trendlerle gelişmeye devam etti.

- "Işıltılı Beyaz" ve "Parlak Siyah" renk seçenekleri

Oppo A Serisi 2020, yeni geliştirilmiş 48MP Ultra Geniş Dörtlü Kamerası, İkili Stereo Hoparlörleri ve 5 bin mAh bataryası ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

48MP Ultra Geniş Açılı Dörtlü Kamera kurulumu, kullanıcıların tüm çekim açıları ve tüm çekim senaryoları için ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca Ultra Gece Modu 2.0, Ultra Geniş Açı özelliği ile fotoğrafçılık ve bir dizi sanatsal portre stilini de destekliyor. Bununla birlikte 16MP ön kamera, selfie çekimleri için Yapay Zeka Güzelleştirme teknolojisini kullanıyor; bu sayede kullanıcıların görünümlerini en yeni trendlere göre kişiselleştirmelerini sağlıyor.

Oppo A Serisi 2020’de video çekimi, 4K video teknolojisiyle iyi performans sağlıyor. Profesyonel videolar sunan Video Sabitleyici teknolojisiyle canlı renklerle, daha az gecikmeyle ve daha iyi efektlerle videolar oluşturuluyor.

Yüksek kapasiteli 5 bin mAh batarya, 19 saat kesintisiz mobil kullanımı destekleyebildiği için kullanıcıların daha uzun süre deneyim yaşamasını sağlıyor. Oppo A Serisi ayrıca daha yüksek sesler için iyileştirilmiş ses kalitesi sunan Çift Stereo Hoparlörü'yle birlikte geliyor. Çift Stereo Hoparlör, Dolby Atmos ses efektleri sayesinde iyi ses, video ve oyun deneyimi yaşamayı sağlıyor.

Oppo A 2020 Serisi'nde yer alan A5 2020 modeli, "Işıltılı Beyaz" ve "Parlak Siyah", A9 2020 modeli ise "Deniz Yeşili" ve "Uzay Moru" renk seçenekleri ile çok yakında Türkiye pazarında gençlerle buluşacak.

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