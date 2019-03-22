FİNANS

OPPO'nun ilk 5G akıllı telefonu 5G CE sertifikası aldı

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 11:57 | Son Güncelleme

OPPO'nun MWC 2019’da tanıtılan 5G akıllı telefonu, 5G CE sertifikasını aldı

İSTANBUL (AA) - Kısa süre önce Türkiye'de hizmet vermeye başlayan OPPO'nun ilk 5G akıllı telefonu, küresel denetim hizmetleri kurumu Sporton International tarafından yürütülen 5G CE testlerini başarıyla geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPPO'nun MWC 2019’da tanıtılan 5G akıllı telefonu, gelişmiş telekomünikasyon ara yüzlerine sahip elektronik cihazların test edilmesi ve sertifikalandırılmasını sağlayan CTC Advanced GmbH tarafından 5G CE sertifikasını aldı.

Markanın 5G modeli, CTC tarafından onaylanan ilk çoklu frekans, çoklu mod ve çoklu EN-DC kombinasyonuna sahip 5G akıllı telefon oldu. Ürün aynı zamanda n78 olarak adlandırılan, daha fazla ülkeye ve bölgeye uygulanabilen daha fazla bant kombinasyonu ve bant genişliği özelliklerini barındırıyor.

Sertifika, Avrupa'da 5G akıllı telefonunun ticari olarak piyasaya sürülmesi sürecinde önemli bir adım oldu. Böylece OPPO 5G cihazının, kablosuz, elektromanyetik uyumluluk, sağlık ve güvenlik gibi alanlarda Avrupa pazarlarına girmek için gereken AB gereklilikleriyle uyumlu olduğu doğrulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Küresel Başkan Yardımcısı ve Yurt dışı Pazarlar Başkanı Alen Wu, sertifikanın OPPO için 5G'nin geliştirilmesinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, "Devam eden teknolojik yenilikler sayesinde, 5G akıllı telefonun ticarileştirilmesinin gerçekleşmesi için yoğun bir şekilde hazırlık yapıyoruz. OPPO, tüketicilerin 5G'ye daha yakın olmalarını sağlayacak Sporton gibi güçlü ortaklarla sürekli olarak iş birliğini yapmayı dört gözle bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sporton International Operasyon ve Mühendislik Şefi Bay Ivan Xie de zorlu testler sırasında OPPO’nun 5G akıllı telefonunun olağanüstü performans gösterdiğini belirterek, "Sonuçlar OPPO’nun teknolojik kabiliyetinin, kullanıcılar ve sektör için sunduğu harika teknolojilerin bir kanıtıdır. Sporton olarak, kablosuz iletişim konusundaki zengin tecrübemize dayanarak, 5G bağlantısının geleceği için OPPO ile iş birliğine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan OPPO, kısa süre önce dünya çapında 5G ürünlerinin ve hizmetlerinin ticarileşmesini hızlandırmak için birkaç operatör ortağıyla "5G Landing Project"i başlattı. OPPO, ilk 5G akıllı telefonunu 2019'un ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
5G CE Sertifikası Oppo

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