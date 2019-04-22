FİNANS

OPPO'nun logosu yenilendi

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 14:00 | Son Güncelleme

Görsel kimliğini yeniden yapılandıran marka, yeni logo tasarımı ile birlikte OPPO Sans isimli yeni yazı tipinin de tanıtımını gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - OPPO, görsel kimliğini yeniden yapılandırdı.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni görsel kimliği, OPPO'nun evrimine ve devam eden büyüme başarısına işaret ediyor. Şirketin logosunda yapılan değişim, görsel düzenlemelerle birlikte yeni bir yazı tipini de beraberinde getiriyor.

Marka, yeni dönemde, Çin, Kiril ve Latin alfabelerinde işlenen özel bir yazı tipi olan OPPO Sans'ın tanıtımını da yapıyor. Görsel kimlikte meydana gelen yapılandırma, dinamik değişikliklerden ince optimizasyonlara kadar geniş bir alanı kapsıyor.

OPPO yeni logo tasarımı için New Yorklu lider tasarım stüdyosu Pentagram'dan Eddie Opara ile birlikte çalıştı. 2012 ve 2014'te öncü medya kuruluşu Fast Company tarafından iş dünyasında en yaratıcı 100 kişiden biri seçilen ve Ebony Magazine'de "Creative 100" listelerinde yer alan Eddie Opara'nın OPPO için yaptığı çalışma yaklaşık 2 yıl sürdü. Logonun yeniden yapılandırma süreci, gelişmiş ve gelişmekte olan pazarların analizi, üretim ve sürdürülebilirlik gereksinimlerine kadar görsel kimlik sisteminin her alanında yakın iş birliği içinde gerçekleşti.

Şirketin yeni logosunda, bir önceki tasarımın hümanist biçimini, yeni çizilmiş yazı biçimi olan OPPO Sans ile dengeleniyor. Yeni logo markanın mirasını genişletilmiş yazı biçimiyle gösterirken, toplu üretim sürecindeki ihtiyaçları da karşılıyor. Logodaki değişim ayrıca, OPPO'nun geniş ve devam eden ürün yelpazesini tamamlamasına olanak tanıyan net ve çağdaş bir varlık oluşturuyor. OPPO Sans yazı tipinin gelişimi ise şirketin her ayrıntıda kalite, işçilik ve benzersizliğe gösterdiği özeni gözler önüne seriyor.

Logoya, markanın imzası olan yeşil rengini rafine eden yeni bir renk sistemi eşlik ediyor. Yeni renk sistemi, dijital içerikler ve çeşitli ürün serileri için yeni bir palet sunuyor. Logoda yerleşim sistemi, OPPO'ya ait açık marka kimliğini korurken, görsel iletişimde farklı seçeneklere imkan tanıyor.

- Video çalışması

OPPO, yeni görsel kimliğini ve tasarım felsefesini kutlamak için sanatçı Lernert Engelberts ile iş birliği yaptı. Kavramsal sanat filmleri, göz alıcı kurulumları ve keskin moda estetiği ile tanınan Lernert'in videoya verdiği "OPPOlence" ismi, OPPO'nun zenginliğini ve çeşitliliğini ifade eden "opulence" kelimesinden uyarlandı.

70 saniyelik video çalışması, logo, şekil, renk ve yeni yazı tipini dikkate alarak yeni dönemde kullanıcıları bekleyen değişiklikleri anlatıyor. Yapılan filmde söz konusu değişimin hikâyesi, dev OPPO logosunu içeren bir sanat enstalasyonu ile anlatılıyor.

OPPO'nun yeni görsel kimliği için yapılan videoda 4 tema yer alıyor. İlk temada logodaki değişim, enstrüman çalan bir grup ile ifade ediliyor. İkinci temada dikkati çeken dansçı, yeni yazı tipinin zarafetini vurgulamayı amaçlıyor. Üçüncü tema, OPPO'nun yeni marka rengini ve canlılığını yansıtırken, görüntüye gelen son tema, basit, ilham verici ve yaratıcı yeni logoyu bir bütün olarak ortaya koyuyor.

Videoda yer alan müzik ise Diederik Idenburg tarafından bestelendi. Kendine özgü müzik tarzı ile New York'tan Paris ve Hollanda'ya dünyanın farklı ülkelerinden pek çok ödülün sahibi olan Diederik, yaptığı çalışmayı şöyle anlatıyor:

"OPPO ismi iki farklı harften (O ve P) ve toplamda dört harften oluşuyor. Bu ismin basitliği ile eşleşen bir şey yaratmak istedim. OPPO isminin deseni ABBA'yı çağrıştırıyor. Ayrıca, O ve P alfabede yan yanadır, bu yüzden bu yapı da ses logosunda kullanmak istediğim bir şeydi. Bunu notalara çevirdim. Böylece ses logosunun notaları, müzikal ölçekte yan yana ve aynı ABBA düzenine göre olmak zorundaydı. E ve D notalarını seçerek ABBA desenli bir EDDE melodisine götürdüm. Burada marka için 4 nota ses logosunu kolayca tanıyabiliyoruz."

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