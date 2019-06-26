"Optifuel Challenge"de Türkiye'yi temsil edecek sürücü belirlendi

Lyon'daki finalde her ülkenin birincisi, ekonomik sürüş ile ilgili yazılı testin ardından Fuel Eco+ paketi donanımına sahip Renault Trucks T 480 Yüksek Kabin Maxispace çekiciler ile yine en düşük yakıt tüketimi için yarışacak.

Hem Renault Trucks'ın Türkiye'ye hem de sürücülerin Renault Trucks'a önem verdiğini belirten Delepine, şunları kaydetti:

"Renault Trucks olarak bizim Türkiye'ye verdiğimiz önemi anlatmak için özetle şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de bizim kendi kurduğumuz şirket var. Neredeyse 25 yıla aşkın süredir sermayedar olduğumuz şirketle Türkiye'de bulunuyoruz. Her koşul altında Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'de yollarda giden 15 bin kamyonumuz var. Bu da bize önemli bir sorumluluk yüklüyor. Bu 15 bin ailenin, evlerine ekmek götürmek için her sabah araçlarını çalıştırmalarına bir şekilde vesile olduğumuzu biliyoruz. Aynı zamanda Türk sürücülerinin ve firmalarının da Renault Trucks'ı sevdiklerini, değer verdiklerini biliyoruz. Bu nedenle yarışmaya yoğun katılımın olduğunu görüyoruz. Yarışma ayrıca, yaklaşık 1,5 yıldır pazarda bulunan yüksek kabinli T 520'yi denememiş sürücüler için de güzel bir vesile oldu. Bu araç, kendi sınıfının en iyi ve verimli aracı."

Delepine, yarışmanın konusu olan yakıt tasarrufunun önemine işaret ederek, "Yakıt tasarrufunu seçmemizin en önemli sebebi, nakliye dünyasının en büyük gider kalemi yakıt... Yarışma finallerinde ortaya çıkan sonuçlarda, çekicinin farklı bir rakibinden 100 kilometrede 5 litre daha az yakıt harcadığını gördük. Bu, bir yılda bir kamyonun sahibine yılda ortalama 5 bin avro para kazandığını gösterir. Bu nakliye sektöründe önemli bir rakam." diye konuştu.