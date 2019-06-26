FİNANS

"Optifuel Challenge"de Türkiye'yi temsil edecek sürücü belirlendi

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2019 09:32 | Son Güncelleme

Renault Trucks'ın ekonomik sürüşe dikkati çekmek için bu yıl 5. kez düzenlediği yarışmanın Türkiye yarı finali, Mersin'de özel olarak seçilen 40 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi - Yarışmada, 100 kilometrede 21,5 litre yakıt tüketimi ile birinci olan Aktur Uluslararası Nakliyat adına yarışan Ömer Yaman, 25 ülke finalistinin katılacağı Fransa'nın Lyon kentindeki finalde Türkiye'yi temsil edecek - Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine: - "Optifuel Challenge yarışmasını düzenleyerek yakıt tasarrufuna dikkatleri çekiyoruz. Türkiye olarak bu yarışmanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz"

MERSİN (AA) - Renault Trucks'ın yakıt tasarrufunun önemine dikkati çekmek için düzenlediği sürüş yarışması "Optifuel Challenge"ın Türkiye ayağı tamamlandı.

Renault Trucks’ın bu yıl 5. kez düzenlediği sürüş yarışmasının Türkiye yarı finali, Michelin iş birliğiyle Mersin'de özel olarak seçilen 40 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

Michelin X Line Energy serisi lastik donanımlı Renault Trucks T 520 yüksek kabin çekici kullanan 71 sürücünün en düşük yakıt tüketimini elde etmek için yarıştığı etkinlik, kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Yarışmada, 100 kilometrede 21,5 litre yakıt tüketimi ile Aktur Uluslararası Nakliyat adına yarışan Ömer Yaman birinci olurken, 22 litrelik yakıt tüketimiyle Erman Nakliyat adına yarışan Olcay Ecevit ikinci, Transaktaş firmasından Metin Aktaş da 22,3 litre yakıt tüketimi değeriyle üçüncü oldu.

Ekonomik sürüş için mücadele edip ilk 3'e giren sürücülere Michelin lastikleri hediye edildi.

Birinci olan Ömer Yaman, 25 ülkeden 2 bin sürücünün katıldığı yarışmanın, Fransa'nın Lyon kentinde ekim ayında düzenlenecek finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

- Yarışta kullandıkları çekiciyi kazanacaklar

Lyon'daki finalde her ülkenin birincisi, ekonomik sürüş ile ilgili yazılı testin ardından Fuel Eco+ paketi donanımına sahip Renault Trucks T 480 Yüksek Kabin Maxispace çekiciler ile yine en düşük yakıt tüketimi için yarışacak.

Ticari hızdan ödün vermeden en iyi yakıt tüketimini sağlayan dünya birincisi, yarışta kullanılan çekicilerden birini kazanacak.

Yarışmada, Türkiye finalistinin yanı sıra Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Cezayir, Çekya, Estonya, Fas, Fransa, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Şili, Tunus ve Ukrayna'nın birincileri yer alacak.

- "Bu araç, kendi sınıfının en iyi ve verimli aracı"

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Mersin'deki ödül töreninde AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun temel amacının, ekonomik sürüşü ticari araçlarda göstermek olduğunu söyledi.

Delepine, yakıt tasarrufunun, Renault Trucks'ı öne çıkan değerlerinden biri olduğunu ifade ederek, belirli bir zaman içerisinde parkuru en düşük yakıt tüketimiyle bitirecek sürücüleri bulmaya çalıştıklarını aktardı.

Hem Renault Trucks'ın Türkiye'ye hem de sürücülerin Renault Trucks'a önem verdiğini belirten Delepine, şunları kaydetti:

"Renault Trucks olarak bizim Türkiye'ye verdiğimiz önemi anlatmak için özetle şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de bizim kendi kurduğumuz şirket var. Neredeyse 25 yıla aşkın süredir sermayedar olduğumuz şirketle Türkiye'de bulunuyoruz. Her koşul altında Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'de yollarda giden 15 bin kamyonumuz var. Bu da bize önemli bir sorumluluk yüklüyor. Bu 15 bin ailenin, evlerine ekmek götürmek için her sabah araçlarını çalıştırmalarına bir şekilde vesile olduğumuzu biliyoruz. Aynı zamanda Türk sürücülerinin ve firmalarının da Renault Trucks'ı sevdiklerini, değer verdiklerini biliyoruz. Bu nedenle yarışmaya yoğun katılımın olduğunu görüyoruz. Yarışma ayrıca, yaklaşık 1,5 yıldır pazarda bulunan yüksek kabinli T 520'yi denememiş sürücüler için de güzel bir vesile oldu. Bu araç, kendi sınıfının en iyi ve verimli aracı."

Delepine, yarışmanın konusu olan yakıt tasarrufunun önemine işaret ederek, "Yakıt tasarrufunu seçmemizin en önemli sebebi, nakliye dünyasının en büyük gider kalemi yakıt... Yarışma finallerinde ortaya çıkan sonuçlarda, çekicinin farklı bir rakibinden 100 kilometrede 5 litre daha az yakıt harcadığını gördük. Bu, bir yılda bir kamyonun sahibine yılda ortalama 5 bin avro para kazandığını gösterir. Bu nakliye sektöründe önemli bir rakam." diye konuştu.

Renault Trucks olarak taşımacılık sektöründe en ideal yakıt çözümlerini geliştirmek üzere kesintisiz Ar-Ge yatırımları yaptıklarını belirten Delepine, şöyle devam etti:

"2019’da, piyasaya sunduğumuz elektrikli araçlardan dizel motorlara ve alternatif yakıtlara kadar en tasarruflu ve temiz teknolojileri üretmeye devam ediyoruz. Uzun yol segmentinde tek yakıt alternatifi olan dizel motorlarımızı daha da verimli ve tasarruflu hale getirmek üzere çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Sonuçta bir Renault Trucks çekici ile ortalama yüzde 10'luk bir tasarruf sağlanabilirken, araçların operasyonlarda kullanımı da büyük önem taşıyor. Bu nedenle sürücülerin eğitimleri de önemli. İşte tüm bu konuların toplamında Optifuel Challenge yarışmasını düzenleyerek yakıt tasarrufuna dikkatleri çekiyoruz. Türkiye olarak bu yarışmanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yılki birincimiz Aktur Lojistik adına yarışan Ömer Yaman'ı tebrik ederiz. Büyük finalden Türkiye'ye ödülle dönebilmelerini diliyoruz."

Michelin Türkiye Pazarlama Direktörü Ayşem Suner de Renault Trucks ile böyle özel bir projede iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Michelin olarak ağır vasıta lastikleri segmentinde sunduğumuz X Line serisi ile yakıt tasarrufu taahhüdümüzü de sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Renault Trucks'ın düzenlediği Optifuel Challenge'ın bir parçası olabilmek, stratejimizi de destekliyor." şeklinde konuştu.

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Çekici mersin Optifuel Challenge Renault Renault Trucks yakıt tasarrufu

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