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Optisyenlik öğrencileri İTO'da yarıştı

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 11:34 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası, optisyenlik öğrencilerinin katıldığı bilgi yarışması düzenledi - İTO Genel Sekreteri Nihat Alayoğlu: - "Bu yarışmayı, gerçek anlamda üniversite-sanayi iş birliğini oluşturduğumuzun ifadesi olarak görüyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören optisyenlik bölümü öğrencilerini, "Türkiye Optisyenlik Meslek Yüksekokulları Arası Bilgi Yarışması"nda buluşturdu.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO, sektörlerin gelişimine destek olan organizasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören optisyenlik bölümü öğrencilerinin katıldığı bir bilgi yarışması düzenledi.

İTO Gözlükçülük ve Saatçilik Meslek Komitesi'nin, Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği ile birlikte organize ettiği "Türkiye Optisyenlik Meslek Yüksekokulları Arası Bilgi Yarışması", İTO'nun Eminönü'ndeki binasında gerçekleştirildi.

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- "Optisyenlik, ölmeyecek meslekler arasında"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Genel Sekreteri Nihat Alayoğlu, yarışmaya katılan öğrencilerin, sektörlerin durumunun tartışıldığı İTO Meclisi Salonu'nda bulunmasının yıllardır tartışılan üniversite-sanayi iş birliğini güzel bir örneğini oluşturduğunu belirterek, yarışmayı gerçek anlamda üniversite-sanayi iş birliğini oluşturduklarının ifadesi olarak gördüğünü kaydetti.

Optisyenlik mesleğini ölmeyecek meslekler arasında gördüğünü vurgulayan Alayoğlu, yarışmacılara seslenerek, "Mesleğinize önem vermeniz ve onu geliştirme yönünde çaba harcamanız kritik öneme sahip." ifadesini kullandı.

Alayoğlu, organizasyonun Türkiye çapında optisyenlik programı veya bölümü olan 50'nin üzerinde yüksek okul ve üniversiteyle yapılan yazışmaların ardından gerçekleştirildiğini belirterek, “Etkinliğin devamı da var. Akademisyen ve öğrenciler, sektörden iş insanlarıyla ayrıca bir araya gelecekler. Umuyorum ki bu organizasyon, bundan sonraki hayatınızda, sizleri pozitif yönde etkileyecek sonuçlara vesile olur." değerlendirmesinde bulundu.

İTO Gözlükçülük ve Saatçilik Meslek Komitesi Başkanı Şahap Sabri Tuzal ise organizasyonun amacının, mesleklerini icra edecek gençlerin aldıkları eğitimi daha güçlü kılmak ve bu mesleğin önemini anlatmak olduğunu bildirdi.

Sektörde yaşanan ekonomik problemleri aşmak için, tedarik edilen ürünlerin yurt dışına bağımlı kalmadan yerli ürünlerin üretilmesi gerektiğine dikkati çeken Tuzal, "Bunun için de fikir, proje ve Ar-Ge çalışması yapılması lazım. Bunları yaparak hem mesleğe zenginlik kazandırılmasını hem de ekonomik katkı sağlanmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

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- Melike Koca birinci oldu

Açıklamada verilen bilgiye göre, yarışmaya Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversitelerin optisyenlik bölümlerinde öğrenim gören 15 öğrenci katıldı.Yarışmacı öğrenciler, interaktif bir sistemde ekrana yansıtılan 30 soruya, zorluk derecesine göre 30-60 saniye içinde cevap vermeye çalıştı.

Yarışmada 30 sorunun 22'sini doğru cevaplayan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu öğrencisi Melike Koca birinci oldu.

İkinciliği, 18 doğru cevap ile Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Sena Yeniçeri aldı.

17 soruya doğru cevap veren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adına yarışan Behiye Coşkun ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yarışmacısı Onur Gül arasında ikinci tur eleme yapıldı. Eşitlik bu turda da bozulmadı, ancak Behiye Coşkun cevaplama süresi avantajı ile üçüncü oldu. Programda, dereceye girenlere sırasıyla laptop, tablet ve cep telefonu ödülleri verilirken yarışmacı öğrencilere, jüri üyesi akademisyenlere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür sertifikaları takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İTO Optisyenlik

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