FİNANS

Orakçıoğlu-Hück dostluğu, Türkiye’ye Alman yatırımının kapısını aralıyor 

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 17:40 | Son Güncelleme

 Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun yakın dostu Volkswagen Group Porsche Yönetim Kurulu Üyesi ve Porsche İşçi Sendika Başkanı Uwe Hück, dünya şampiyonu Türk asıllı Alman boksör Fırat Arslan ile Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek için 24 Kasım’da İstanbul’da bir gösteri maçı yapacak ve elde edilecek gelir Geleceğimiz Sokak Çocukları Vakfı’na bağışlanacak.  Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Türkiye ve Almanya arasındaki dostluğu pekiştirmek adına yapılan organizasyona ön ayak olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti ve şöyle devam etti:  “Uwe Hück ile geçen ekim ayında Stuttgart’taki mağazamızın açılışında tanıştık.

Orakçıoğlu-Hück dostluğu, Türkiye’ye Alman yatırımının kapısını aralıyor 

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun yakın dostu Volkswagen Group Porsche Yönetim Kurulu Üyesi ve Porsche İşçi Sendika Başkanı Uwe Hück, dünya şampiyonu Türk asıllı Alman boksör Fırat Arslan ile Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek için 24 Kasım’da İstanbul’da bir gösteri maçı yapacak ve elde edilecek gelir Geleceğimiz Sokak Çocukları Vakfı’na bağışlanacak.
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Türkiye ve Almanya arasındaki dostluğu pekiştirmek adına yapılan organizasyona ön ayak olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti ve şöyle devam etti:
“Uwe Hück ile geçen ekim ayında Stuttgart’taki mağazamızın açılışında tanıştık. Türk-Alman ilişkilerinde gerginlik olduğu bir dönemdi.
“Biz de iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi adına bir dostluk zinciri oluşturduk. Bugün iki ülke arasında yeniden olumlu yönde ilerleyen ilişkilerde bizlerin çabalarının büyük katkısı olduğunu düşünüyorum.
“Uwe Hück ve Fırat Arslan’ın 24 Kasım’da dostluk maçı, bu çabalarımızın en büyük meyvelerinden biri.
“Almanya ve Türkiye’den iki başarılı ismin gösteri maçı ile başlattığımız bu dalga, aynı zamanda Türkiye’nin sadece Almanya ile değil, Avrupa Birliği ile ilişkilerinin gelişimi için de önyargılardan arınmış pozitif bir sürecin başlangıcı olacak.
“Biz de bir Türk yatırımcı olarak Almanya’da mağaza açarak dostluk sürecine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Geçen yıl ekim ayında Stuttgart Damat Tween mağazamızın açılışını yapmıştık. Ekim ayında ise Ralf Möller’in de katılımı ile Almanya’daki birinci yılımızı kutladık ve aynı gün büyük bir partiyle Mannheim’da yepyeni bir D’S Damat mağazası açtık. Almanya’da şimdilik beş mağazamız var ama bu pazarda etkinliğimiz artacak.”
Volkswagen Group Porsche Yönetim Kurulu Üyesi ve Porsche İşçi Sendika Başkanı Uwe Hück ise Türkiye ve Almanya ilişkilerinin iyileşmesi için inisiyatif aldıklarını ifade etti ve şöyle devam etti:
“Biz iki sporcu olarak Türkiye-Almanya ilişkilerini düzeltmeye karar verdik. Türkler ve Almanlar ringde dövüşebiliriz ama ringin dışında hiçbir yerde kavga edemeyiz.
“Volkswagen’de yönetim kurulu üyesi olarak 600 bin çalışanın sorumluluğunu taşıyorum ama bugün Volkswagen şirketinin iş insanı olarak değil sizin bir dostunuz olarak buradayım. “Türkiye’nin çok genç, yetenekli bir insan gücü var ve bu insanlara bir perspektif verilmesi gerekir. Biz bu perspektifle beraber bir gelecek inşa edebiliriz.
“Fırat Arslan’la birlikte ringe çıkacağım ve bu dostluk için yüzümde morluklar oluşmasına, kanamalara cesaret edeceğim. Bunu Türkiye’deki gençlere cesaret verebilmek için yapacağız. Ringde dövüşeceğiz ama ringden inince birbirimize sarılacağız. O yüzden tekrar etmeliyim, Türkiye’yi çok seviyorum.
“Görüyorum ki Fırat Türkiye’de unutuluyor. Kendisi Muhammed Ali’nin klasmanının sadece bir tık altında dünya şampiyonu olmuş bir boksör.
“Önce birbirimize olan güveni yeniden kazanmalıyız diye düşünüyorum. Buradaki maçtan sonra aynısını Almanya’da tekrar yapacağız, ekonomik ilişkileri geliştirmek adına.
Türk asıllı Alman boksör Fırat Arslan ise, “Türkiye tarihinde bugüne kadarki tek dünya şampiyonuyum ama Almanya’da yaşadığım için Türkiye’de beni pek tanımıyorlar. Geçmişte kariyerimin daha hızlı ilerlemesi için bana Alman ismi almam teklif edildi ancak bunu reddettim. Türk kimliğimle gurur duyuyorum ve ülkemden asla vazgeçmem. Diğer taraftan Almanya da ait olduğum ve ekmeğimi kazandığım ülkem. Benim için Türkiye ve Almanya, annem ve babam gibi. Kimi daha çok seviyor diye bir şey yok. İki ülkeyi de çok seviyorum. Ve her zaman olduğu gibi bugün de iki ülkenin dostluk ve kardeşliği için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Uwe Hück gibi büyük bir iş insanının benimle ringe çıkması çok büyük adım. Maçın gelirini vakfa bağışlayarak gençlerimizin geleceğine yardımcı olmaktan onur duyacağız” dedi.
“Sadece ringde dövüşebilirsiniz” sloganı ile iki ülke arasındaki uzun yıllardır süregelen dostluk ilişkisine vurgu yapması hedeflenen gösteri maçın, 24 Kasım Cumartesi günü Üsküdar Çavuşdere Spor Sarayında gerçekleştirilecek. (Fotoğraflı)

Orakçıoğlu-Hück dostluğu, Türkiye’ye Alman yatırımının kapısını aralıyor

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