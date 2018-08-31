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Orakçıoğlu: Uzayda yaşayan AVM’ler var 

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 11:30 | Son Güncelleme

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, döviz kurlarına paralel artan AVM kiralarına dikkat çekerek, kira artışlarında enflasyonun temel alınmasını istedi.

Orakçıoğlu: Uzayda yaşayan AVM’ler var 

İstanbul, 31 Ağustos (DHA) - Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, döviz kurlarına paralel artan AVM kiralarına dikkat çekerek, kira artışlarında enflasyonun temel alınmasını istedi.
Orakçıoğlu açıklamasında, "Perakendecinin artan kira maliyetine duyarlı bazı AVM’lere karşılık, yabancı fonların sahip olduğu bazı AVM’ler sanki uzayda yaşıyor gibi davranıyor. Kur bedelini perakendeciye yüklüyorlar. Bu yaklaşım sektör büyümesine sekte vuruyor. Euro bir yıl içinde yüzde 80 arttı. Bu maliyetleri kimse karşılayamaz” dedi ve ekledi:
"Bir yıl içinde yüzde 80 artış gösteren bir euro ile karşı karşıyayız. Bu derece artan bir maliyeti dövizle mağaza kiralayan markalar karşılayamaz. Tüm bu gelişmelere rağmen sanki uzayda yaşıyormuş gibi davranan, son derece duyarsız yaklaşım sergileyen yabancı fonların sahip olduğu bazı AVM’ler söz konusu."
Kurlardaki artış nedeniyle Ağustos ayı kiralarında yüzde 10’luk bir fark yaşadıklarını ancak Eylül ayında ödenecek kiralarda bu farkın çok daha büyük olacağını vurgulayan Orakçıoğlu, şöyle devam etti:
“Ağustos ayındaki hareketliliği büyük olumsuzluk olarak görürken, Eylül’deki fark çok daha büyük olarak karşımıza çıkacak. Yüzde 40’lara kadar varan bir artış söz konusu. Eylül ayında faturalar geldiğinde kim, hangi kurdan kirasını ödeyecek? Bu faturalar ödenemediğinde ne olacak?”
Halen 73 ülkede 400’ü aşkın mağazaya sahip olduklarını hatırlatan Orakçıoğlu, moda perakendesinin lider markası olarak büyümelerine AVM’lerin de katkı sunduğunu söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamasından bu anlamda çok mutlu olduklarının altını çizen Orakçıoğlu, şu öneride bulundu: “Kiralarda parametre ne olacak, bu nokta bizler için önemli. Kira artışlarında enflasyon oranları göz önüne alınarak bir düzenleme yapılmalı. Yaşanılan sorunu dengeli ve uyum içinde karşılamak ve çözmek lazım. Karşılıklı iş birliğinin, sektörün tüm paydaşlarının büyümesine katkı sunacağına inanıyoruz.” (Fotoğraflı)

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