FİNANS

ORAN Kalkınma Ajansından 20 milyon liralık proje desteği

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı: - "KOBİ'lere toplamda 20 milyon liraya yakın destek sağlanacak olup, 35 milyon lira yatırımla bölgemizde hizmet yapmaya devam edeceğiz"

KAYSERİ (AA) - Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamındaki projelere 20 milyon liralık destek verecek.

Vali Süleyman Kamçı, ORAN Kayseri Merkez Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı mali destek programlarının değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını belirtti.

Kamçı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda yönetim kurulu toplantılarımızda destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerini ilan etmiştik. Kar amacı gütmeyen kurumlar ve KOBİ'ler ile sözleşmeler imzalanmış olup projelere başlandı. Sosyal ve kentsel altyapı, tarım altyapı programları ile kar amacı gütmeyen kurumlara ve endüstriyel gelişim programı ile KOBİ'lere toplamda 20 milyon liraya yakın destek sağlanacak olup, 35 milyon lira yatırımla bölgemizde hizmet yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda katkı sağladığımız kişilere hayırlı olması temennisinde bulunuyorum. Kayseri'de OSB'nin başvuru sahibi olduğu 'Fuar ve Kongre Merkezi' projesine 11,5 milyon lira, Erciyes Üniversitesinin başvuru sahibi olduğu 'Erciyes Kordon Kanı ve Doku Bankası' projesine ise 3,5 milyon lira destek vermekteyiz. Sivas'ta yapılması planlanan 'Hamidiye Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi' ve Yozgat'ta yapılması planlanan 'Hayvan Hastanesi ve Borsası' projeleri için de bakanlığımızın onayı beklenmekte olup yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz."

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sivas Valisi Davut Gül, belediye başkanları ile ticaret ve sanayi odaları başkanlarının da katıldığı toplantı basına kapalı devam etti.

PARTNERDilan Çıtak Tatlıses: Aleyna Tilki star falan değil!Dilan Çıtak Tatlıses: Aleyna Tilki star falan değil!
BTSO Başkanı Burkay: Güçlü ekonominin formülü üretim, ihracat ve teknolojiBTSO Başkanı Burkay: Güçlü ekonominin formülü üretim, ihracat ve teknoloji
Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı öğrencilerle buluşuyorTales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı öğrencilerle buluşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kayseri Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Vali Süleyman Kamçı Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

2.5 milyon memurun hayatı değişiyor

2.5 milyon memurun hayatı değişiyor

Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü

Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü

Borsa İstanbul'da teknik arıza giderildi

Borsa İstanbul'da teknik arıza giderildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İş dünyasının liderleri hikayelerini anlatıyor

İş dünyasının liderleri hikayelerini anlatıyor

Sivas'ta patates hasadı başladı

Sivas'ta patates hasadı başladı

Ticari kredi borçlularına yeniden yapılandırma fırsatı

Ticari kredi borçlularına yeniden yapılandırma fırsatı

Havelsan'ın ürettiği simülatör THY'ye teslim edildi

Havelsan'ın ürettiği simülatör THY'ye teslim edildi

BTSO Başkanı Burkay: Güçlü ekonominin formülü üretim, ihracat ve teknoloji

BTSO Başkanı Burkay: Güçlü ekonominin formülü üretim, ihracat ve teknoloji

Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı öğrencilerle buluşuyor

Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı öğrencilerle buluşuyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.