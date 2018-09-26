ORAN Kalkınma Ajansından 20 milyon liralık proje desteği

KAYSERİ (AA) - Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamındaki projelere 20 milyon liralık destek verecek.

Vali Süleyman Kamçı, ORAN Kayseri Merkez Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı mali destek programlarının değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını belirtti.

Kamçı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda yönetim kurulu toplantılarımızda destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerini ilan etmiştik. Kar amacı gütmeyen kurumlar ve KOBİ'ler ile sözleşmeler imzalanmış olup projelere başlandı. Sosyal ve kentsel altyapı, tarım altyapı programları ile kar amacı gütmeyen kurumlara ve endüstriyel gelişim programı ile KOBİ'lere toplamda 20 milyon liraya yakın destek sağlanacak olup, 35 milyon lira yatırımla bölgemizde hizmet yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda katkı sağladığımız kişilere hayırlı olması temennisinde bulunuyorum. Kayseri'de OSB'nin başvuru sahibi olduğu 'Fuar ve Kongre Merkezi' projesine 11,5 milyon lira, Erciyes Üniversitesinin başvuru sahibi olduğu 'Erciyes Kordon Kanı ve Doku Bankası' projesine ise 3,5 milyon lira destek vermekteyiz. Sivas'ta yapılması planlanan 'Hamidiye Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi' ve Yozgat'ta yapılması planlanan 'Hayvan Hastanesi ve Borsası' projeleri için de bakanlığımızın onayı beklenmekte olup yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz."

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sivas Valisi Davut Gül, belediye başkanları ile ticaret ve sanayi odaları başkanlarının da katıldığı toplantı basına kapalı devam etti.

