Örav Sohbetleri’nde bu ay blockchain ve etkileri konuşulacak

İstanbul, 19 Nisan (DHA) - Öğretmen Akademisi Vakfı’nın (ÖRAV) her ay konusunda bir uzmanı ağırladığı etkinliği “ÖRAV Sohbetleri”nin Nisan ayı konuğu Oğuzhan Aygören, katılımcılarla birlikte blockchain teknolojisi ve etkilerini konuşacak.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde pazarlama ve girişimcilik alanında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan Oğuzhan Aygören, blockchainin ortaya çıkışı ve girişimcilik dünyasına etkileri hakkında fikirlerini katılımcılarla paylaşacak. Etkinlik, 24 Nisan Çarşamba günü saat 18:30

