Ordu arı sütü üretiminde iddialı

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, "Arı sütüyle ilgili üretim ülkemizde oldukça az. Bu sütün önemli kısmını yurt dışından ithal ediyoruz. Amacımız yürüttüğümüz çalışmalarla en azından iç piyasadaki talebi karşılamak." dedi.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da birliklerine kayıtlı 3 bin 500 arıcının olduğunu ve bu arıcıların Türkiye'nin 45 farklı ilinde gezginci olarak arıcılık faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

530 bin kovanla Ordu'da arıcılığın yapıldığını aktaran Çiftçi, Türkiye'de Ordu'nun bal üretiminde birinci, üye sayısında ise ikinci olduğu bilgisini verdi.

Çiftçi, arının sadece balından faydalanılmadığını belirterek, son yıllarda özellikle ev hanımlarına yönelik açılan kurslarla arı sütü miktarının artırılması noktasında çalışmalara ağırlık verildiğini dile getirdi.

Arı sütü üretiminde en iddialı illerin başında gelmek için kolları sıvadıklarını söyleyen Çiftçi, "Arının sadece baldan ibaret olmadığını, diğer ürünlerinin de geliştirilmesi adına elimizden geleni yapacağız. Gerek büyükşehir belediyemiz, gerek DOKAP ve gerekse Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.