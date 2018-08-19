FİNANS

Ordu balında rekolte düşüşü bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2018 16:45 | Son Güncelleme

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi: - "Ordulu gezginci arıcılarımız hasadı tamamlamak üzere. İlk belirlemelerimize göre Ordu balında rekolte düşüşü söz konusu"

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, Ordulu gezginci arıcıların hasadı tamamlamak üzere olduğunu belirterek, "İlk belirlemelerimize göre Ordu balında rekolte düşüşü söz konusu." dedi.

Çiftçi, Altınordu ilçesindeki "Bal Ev"de gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜİK verilerine göre Ordu'nun Türkiye'de bal üretiminde birinci olduğunu söyledi.

Ordulu arıcıların neredeyse tamamının gezginci olduğunu ifade eden Çiftçi, Türkiye'nin yaklaşık 50 ilinde Ordulu arıcıların bulunduğunu belirtti.

Çiftçi, bu sezonun istedikleri gibi geçmediğini kaydederek, "Geçen sezona göre yüzde 30 düşüş bekliyoruz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illeri tercih eden arıcılarımız adeta hüsrana uğradı. Hava şartları en çok buradaki arıcılarımızı olumsuz etkiledi." dedi.

Ordulu arıcıların sezonu kapatmak üzere olduğunu aktaran Çiftçi, "Ordulu gezginci arıcılarımız hasadı tamamlamak üzere. İlk belirlemelerimize göre Ordu balında rekolte düşüşü söz konusu. Eylül ayının ortalarında tüm gezginci arıcılarımızın memleketlerine dönmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Kovan başına verimin bu yıl 12 kilograma kadar düştüğünü belirten Çiftçi, geçen yıl kovan başına verimin ortalama 18 kilogram olduğunu söyledi.

Çiftçi, bal fiyatlarının istedikleri gibi olmadığını da ifade ederek, "Şu anki fiyatlar arıcılarımızın belini büküyor. Masraflarını karşılamıyor. Çünkü girdilerimiz yaklaşık yüzde 30 arttı. Arıcılar Birliği olarak bal fiyatlarının artması için elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbir üyemizi mağdur etmeyeceğiz." diye konuştu.

Akın Çiftçi, süzme balın kilogram toptan satış fiyatının 14 lira civarında olduğunu kaydederek, bunun en az 20 liraya çıkması gerektiğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
bal ordu Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi

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