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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden suya indirim

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 18:07 | Son Güncelleme

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Engin Tekintaş, vatandaşların talepleri doğrultusunda su fiyatlarında yüzde 10 indirim yaptıklarını açıkladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden suya indirim

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Engin Tekintaş, vatandaşların talepleri doğrultusunda su fiyatlarında yüzde 10 indirim yaptıklarını açıkladı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü 2018 yılı Ekim ayı olağanüstü genel kurul toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş Başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Tekintaş, halkın beklentilerine tek tek cevap vermeye çalıştıklarını ifade ederek, 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su fiyat tarifesinde yüzde 10 indirim yaptıklarını duyurdu.
Göreve kendisinin henüz yeni geldiğini belirten Başkan Tekintaş, vatandaşlardan gelen talepleri önemsediklerini vurguladı. Tekintaş, "Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve yaptığımız çalışmalar neticesinde su faturalarında indirim yapılması konusunda kamuoyunda büyük bir beklenti olduğunu gördük. Giderek artan bu beklentinin karşılanması ve halkımızın aile bütçesine bir nebze de olsa katkı sağlayabilmek amacıyla içme suyu tarifesinde yüzde 10’luk indirim yapılması yönünde Meclisimizde bir karar aldık. Kamu adına bir kurumu yönettiğimizin ve milletimizin beklentilerini karşılamamız gerektiğinin bilinciyle, vatandaşlarımızın menfaatine olan bu tür kararları hayata geçirmemizin önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

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