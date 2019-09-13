FİNANS

Ordu kendi elektriğini üretecek

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 11:31 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Kendi kaynaklarımızla enerji üreterek Ordu'yu örnek bir yatırım bölgesi haline getireceğiz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kendi kaynaklarıyla enerji üreterek Ordu'yu örnek bir yatırım bölgesi haline getireceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 7 yıl boyunca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüten Güler'in, enerji alanında edindiği birikim ve tecrübelerini Ordu'ya aktardığı belirtildi.

Güler'in, bu amaçla Ordu Çevre Enerji Sanayi Ticaret (OREN) AŞ'nin kurulmasını sağladığı vurgulanan açıklamada, Ordu'nun ilçelerinde enerji ve elektrik üretilebilen projelere imza atmaya hazırlanıldığı ifade edildi.

İlk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilen OREN AŞ'de ilk etapta çevreye zarar vermeden şehir şebekesinden hidroelektrik elde edilmesi ile ilgili çalışma yapılmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, bu amaçla Büyükşehir Belediyesi mevzuatı uyarınca yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere kentin öz kaynaklarının kullanılarak lisanssız elektrik üretimi planlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Güler, Ordu'nun kendi kaynakları ile enerji üreteceğine işaret ederek, "Çok yakında Ordu'nun enerjisinin yükseldiğini hep birlikte göreceğiz. Hedefimiz kendine yeten bir Ordu inşa etmek. Kendi kaynaklarımızla enerji üreterek Ordu'yu örnek bir yatırım bölgesi haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

Güler, yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden enerji elde etmeyi planladıklarını vurgulayarak, "Su, rüzgar ve güneş kaynaklarımızı ekonomiye kazandırarak hem belediyemize hem de halkımıza görsel sonuçları sunacağız. Çalışmalarımızın netice verdiğini tüm halkımız yakında görecek." değerlendirmesinde bulundu.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
TÜİK - Temmuz'da 1.6 milyar adet tavuk yumurtası üretildiTÜİK - Temmuz'da 1.6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi
3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik ordu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Pegasus dev şirketi satıyor

Pegasus dev şirketi satıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)

3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)

5G kullanımı 6 yılda yüzde 13 olacak: 3G tarih oluyor

5G kullanımı 6 yılda yüzde 13 olacak: 3G tarih oluyor

TÜİK - Temmuz'da 1.6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi

TÜİK - Temmuz'da 1.6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi

3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi

3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi

Ticari işletmelerin süt üretimi Temmuz’da yüzde 1.5 arttı

Ticari işletmelerin süt üretimi Temmuz’da yüzde 1.5 arttı

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık bazda yüzde 1.2 azaldı

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık bazda yüzde 1.2 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.