FİNANS

Ordu kivisi dalında satıldı

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz: - "İlimize il dışından gelen tüccarlar üreticilerimizle bağlantılarını kurdular. Henüz hasada bir ay olmasına rağmen neredeyse bütün üreticilerimiz ürünlerini satmış durumda. Üreticiler adına bundan memnuniyet duyuyoruz"

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "İlimize il dışından gelen tüccarlar üreticilerimizle bağlantılarını kurdular. Henüz hasada bir ay olmasına rağmen neredeyse bütün üreticilerimiz ürünlerini satmış durumda. Üreticiler adına bundan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Yılmaz, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki bir üreticinin kivi bahçesinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, bölgede kivi hasadına bir aydan daha az bir sürenin kaldığını söyledi.

Kivinin fındıktan sonra üreticilere önemli gelir getiren bir ürün olduğunun altını çizen Yılmaz, "Yaklaşık 30 yıl öncesinde ilimize giren kivi bugün gelinen noktada il genelinde 3 bin dekar alanda yetiştiriliyor. Başlangıçta 8-10 kivi ağacıyla oluşturulan bahçeler bugün yerini modern bahçelere bıraktı." diye konuştu.

Yılmaz, bu yıl için Ordu'da 7 bin 440 ton kivi rekoltesi belirlendiğini anlattı.

Geçen sezona göre kivi rekoltesinin bir miktar arttığını dile getiren Yılmaz, "Bu artışın Ünye, Fatsa ve Altınordu ilçelerimizden kaynaklandığını belirledik. Ordu kivisine, hasadına henüz bir ay olmasına rağmen alıcılar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor." şeklinde konuştu.

Kivinin şu anda dalında satıldığını söyleyen Yılmaz, "İlimize il dışından gelen tüccarlar üreticilerimizle bağlantılarını kurdular. Henüz hasada bir ay olmasına rağmen neredeyse bütün üreticilerimiz ürünlerini satmış durumda. Üreticiler adına bundan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz Kivi ordu rekolte

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