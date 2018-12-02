Ordu kivisi marka olma yolunda

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Ordu kivisine coğrafi tescil almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Bu ay içerisinde başvurumuzu yapıyoruz." dedi.

Uzunlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasadı geçen ay tamamlanan Ordu kivisiyle ilgili uzun süredir markalaşma konusunda çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Ordu kivisine coğrafi tescil almak için Ordu Valiliği himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kivi Üreticileri Birliği tarafından yürütülen çalışmaların sona erdiğini bildiren Uzunlar, şunları kaydetti:

"Ordu kivisinin özelliklerinin lafta kalmaması için bilimsel çalışmalar yaptırıldı. Ordu Üniversitesinde yapılan bilimsel çalışmada Ordu kivisinin depoya en dayanıklı ve aroma yönünden de en zengin kivi olduğu ortaya konuldu.

Ordu kivisine coğrafi tescil almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru hazırlıkları tamamlandı. Bu ay içerisinde başvurumuzu yapıyoruz. Daha önce yapılan başvurumuz eksiklerden dolayı geri dönmüştü. Şimdi bu eksikler en ince ayrıntılarına kadar giderildi."