FİNANS

Ordu'da 100 dekarda yeni kivi bahçeleri kurulacak

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 16:09 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz: - "Ordu İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında 100 dekar alanda modern kivi bahçeleri kurulacak"

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında 100 dekar alanda modern kivi bahçeleri kurulacağını söyledi.

Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'nun kivi üretiminde Türkiye'de ikinci sırada olduğunu belirtti.

Ordu'da yaklaşık 2 bin üreticinin kivi ürettiğini ifade eden Yılmaz, kivinin fındığın yanında ek gelir getirici ürünler arasında önemli yer tuttuğunu aktardı.

Yılmaz, yeni kivi bahçelerinin kurulması amacıyla DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde "Ordu İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi"ni hazırladıklarını kaydederek proje kapsamında 100 dekar alanda modern kivi bahçeleri kurulacağına işaret etti.

Uygun üreticilerin belirlenmesinin projelerin başarısını artırdığını, aynı zamanda kaynakların etkin kullanılmasını sağladığını vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi uyguladığımız projemizde de bu konuda büyük hassasiyet ve titizlik içerisinde çalışmalar gerçekleştirdik. 89 üreticimiz projeden yararlanmak amacıyla il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etti. Başvuru yapan tüm üreticilerimizin arazilerinde uzman ekiplerimiz tarafından ayrıntılı incelemeler yapılarak en uygun araziler seçildi. Daha sonra bunların arasından kadın ve genç çiftçilerimize öncelik verildi. Kurulan komisyon tarafından belirlenen kriterler göz önünde bulundurularak gerekli değerlendirmeler yapıldı ve 55 asil ve 13 yedek olacak şekilde uygun kişiler belirlendi."

- "Ordu kivisi dayanıklılığıyla ön plana çıkmakta"

Yılmaz, Ordu kivisinin coğrafi işaret belgesi aldığını ve artık marka olduğunu belirterek "İlimizde yetiştirilen kivi, kendine has aroması ve depoya dayanıklılığıyla her zaman ön plana çıkmakta. Biz de buradan yola çıkarak kivi üretimimi artıracağız." diye konuştu.

Ordu kivisinin, hasadına az bir süre kala dalından satıldığını ifade eden Yılmaz, "Henüz hasat gerçekleştirilmemişken tüm üreticilerimiz ilimize dışarıdan gelen tüccarlarla bağlantı kurarak kivilerini dalında satmış durumda. Yaptığımız çalışmaların sonuç vermiş olması bizi oldukça mutlu etti." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bahçe Kivi ordu Türk Patent ve Marka Kurumu

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