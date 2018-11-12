Ordu'da 689 genç çiftçiye 21 milyon lira hibe

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Genç Çiftçi Projesi'ni, kırsalda yaşayan veya kırsalda tekrar iş kurmak isteyen gençlerin önünü açacak bir proje olarak gördüklerini belirterek, "Bugüne kadar 689 çiftçimize, Ordu ilimizde 21 milyon lira civarında bir kaynak aktarılmış ve hibe edilmiştir." dedi.

Vali Yavuz, proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen arıcılık malzemeleri dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımda sürdürebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç çiftçi nüfusunun artırılması amacıyla 2016'da başlatılan "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi"nin devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin her alanda önemli hizmetler, yatırımlar ve gelişmeler elde ettiğine dikkati çeken Yavuz, "Genç Çiftçi Projesi'ni, kırsalda yaşayan veya kırsalda tekrar iş kurmak isteyen gençlerimizin önünü açacak bir proje olarak görüyoruz. Bugüne kadar 689 çiftçimize, Ordu ilimizde 21 milyon lira civarında bir kaynak aktarılmış ve hibe edilmiştir." dedi.