FİNANS

Ordu'da 689 genç çiftçiye 21 milyon lira hibe

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 16:55 | Son Güncelleme

Vali Seddar Yavuz: - "Genç Çiftçi Projesi'ni, kırsalda yaşayan veya kırsalda tekrar iş kurmak isteyen gençlerimizin önünü açacak bir proje olarak görüyoruz. Bugüne kadar 689 çiftçimize, Ordu ilimizde 21 milyon lira civarında bir kaynak aktarılmış ve hibe edilmiştir"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Genç Çiftçi Projesi'ni, kırsalda yaşayan veya kırsalda tekrar iş kurmak isteyen gençlerin önünü açacak bir proje olarak gördüklerini belirterek, "Bugüne kadar 689 çiftçimize, Ordu ilimizde 21 milyon lira civarında bir kaynak aktarılmış ve hibe edilmiştir." dedi.

Vali Yavuz, proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen arıcılık malzemeleri dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımda sürdürebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç çiftçi nüfusunun artırılması amacıyla 2016'da başlatılan "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi"nin devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin her alanda önemli hizmetler, yatırımlar ve gelişmeler elde ettiğine dikkati çeken Yavuz, "Genç Çiftçi Projesi'ni, kırsalda yaşayan veya kırsalda tekrar iş kurmak isteyen gençlerimizin önünü açacak bir proje olarak görüyoruz. Bugüne kadar 689 çiftçimize, Ordu ilimizde 21 milyon lira civarında bir kaynak aktarılmış ve hibe edilmiştir." dedi.

Yavuz, kırsaldan kente doğru göç yaşanmasının birçok sebepleri olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş alanlarının sınırlı olması diğer taraftan insanların daha iyi yaşam koşullarının peşinden koşması, eğitim, sağlık gibi hizmetlere daha yakın olma arzusu gibi birçok hususu sayabiliriz. Ordu, çok ciddi göç vermiş bir şehir. Sadece İstanbul'daki Orduluların sayısı bugün 600 bin civarındadır. Ordu'da yaşayan nüfusa yakın bir nüfusumuz, şu anda İstanbul'da bulunuyor. Dolayısıyla biz bu şehri büyütmek, geliştirmek ve kalkındırmak istiyoruz. Bunu yapabilmemiz için de her sektörde yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var ki işte o projelerden bir tanesi de Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi'dir."

- "İlimizde 600 bin civarında arı kolonimiz var"

Ordu'da 600 bin civarında arı kolonisi olduğunu kaydeden Yavuz, yılda 17 bin ton civarında bal üretimiyle Türkiye'de birinci olduklarını söyledi.

Yavuz, Türkiye ve Avrupa'da eşi olmayan BALMER'i kurduklarını ifade ederek, bu tesis sayesinde özellikle zor şartlarda bal üretimi yapan çiftçilerin alın terini, emeğini daha iyi değerlendirme fırsatı bulabileceğini belirtti.

Bugünkü fiyatlarla yaklaşık 75- 80 milyon liraya mal olan ve tamamı hibe olan tesisi hizmete açtıklarına işaret eden Yavuz, tüm arı ve bal üreticilerine, bu şirketi yaşatma ve büyütme konusunda destek çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise genç nüfusun tekrar köye döndürülmesi amacıyla verilen teşvikler içinde en önemlilerinden birinin Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi olduğunu vurgulayarak, "2016'da başlatılan bu projeden 2018 yılına kadar ülke genelinde yaklaşık 47 bin genç çiftçimiz faydalandırılmıştır. İlimizde ise 689 genç çiftçimiz bu 3 yıllık periyotta projeden faydalandırılmış, bunların da büyük kısmı büyükbaş hayvancılık konusunda destek almıştır." dedi.

Konuşmaların ardından, arıcılara malzemeleri dağıtıldı.

PARTNER'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov
Intexcoin / Köse: Kripto paralarda güçlü değer artışı olacakIntexcoin / Köse: Kripto paralarda güçlü değer artışı olacak
Akbank Private Banking üst üste 5. kez "Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık Birimi"Akbank Private Banking üst üste 5. kez "Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık Birimi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genç Çiftçi Projesi hibe ordu Vali Seddar Yavuz

En Çok Okunan Haberler

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

'Altın fiyatları 200 liranın altına inerse, altın alımları patlar'

'Altın fiyatları 200 liranın altına inerse, altın alımları patlar'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülle: Rusya ile her iki tarafın da kazandığı projenin içindeyiz

Gülle: Rusya ile her iki tarafın da kazandığı projenin içindeyiz

Intexcoin / Köse: Kripto paralarda güçlü değer artışı olacak

Intexcoin / Köse: Kripto paralarda güçlü değer artışı olacak

Akbank Private Banking üst üste 5. kez "Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık Birimi"

Akbank Private Banking üst üste 5. kez "Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık Birimi"

Savunma Sanayi Başkanı Demir, TEI'de turboşaft motorunu test etti

Savunma Sanayi Başkanı Demir, TEI'de turboşaft motorunu test etti

Coiny Invictus’un güvenlik testlerinden geçti

Coiny Invictus’un güvenlik testlerinden geçti

THY'den öğretmenlere yüzde 25 indirim

THY'den öğretmenlere yüzde 25 indirim

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.