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Ordu'da "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 23:23 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Ordu’dan başlayan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun tamamlanmasıyla birlikte Ordu yalnızca Akdeniz'e değil, Orta Doğu pazarına da ulaşmış olacak" - "Bugün önümüzdeki üç senenin programını Sayın Bakanımız (Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak) açıkladı. Bu program çerçevesinde ve sizlerden gelen talepler ışığında yeniden hükümetimize önerilerimizi ileteceğiz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ordu’dan başlayan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun tamamlanmasıyla birlikte Ordu yalnızca Akdeniz'e değil, Orta Doğu pazarına da ulaşmış olacak." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Ordu Ticaret Borsasınca, kentteki bir otelde düzenlenen "Müşterek Toplantısı ve Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin fındık bahçesi Ordu'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Ordu'nun, Türkiye'nin fındık üretim merkezi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Fındığın yarısını Ordu sağlamaktadır. Ayrıca Ordu, fındığa değer de katmaktadır. Birçok çikolata ürünü burada üretilmektedir. İnşallah Ordu, bu alanda da yeni bir çığır açacak. Nasıl dünyada Belçika çikolatası markaysa, artık Orduluların da Ordu çikolatası markasını bütün dünyaya gösteriyor olması gerekir." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Ordu'nun ürün çeşitlendirmesinde de iyi noktada olduğunu vurgulayarak, bu kentte kivi, soya ve kültür balıkçılığının da iyiye gittiğini aktardı.

Şehrin zengin bir turizm potansiyeline de sahip olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Çok güzel yaylalarımız var. Ulaşımda da çok önemli bir aks haline geldik. Ordu-Giresun Havaalanı, hem Ordu'ya hem Giresun'a müthiş bir değer kattı. Şimdi sıra kara yolu, demir yolu ve deniz yolunda. Ordu’dan başlayan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun tamamlanmasıyla birlikte Ordu yalnızca Akdeniz'e değil, Orta Doğu pazarına da ulaşmış olacak. Buna ilaveten Samsun-Sarp Demir Yolu'nun da bir an önce devreye alınmasını bekliyoruz. Ordu, aynı zamanda yeni bir limana da ihtiyaç duyuyor."

Hisarcıklıoğlu, iki organize sanayi bölgesi olduğunu, üçüncüsü için de çalışmaların devam ettiğini anlatarak, Ordu'nun her şeyin en güzelini hak ettiğini, bunun için de üstlerine düşeni yaptıklarını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, kamudan alacaklar ve özellikle katma değer vergisi iadeleri konusunu sürekli gündemde tuttuklarına ve takip ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"4 sektörde otomobil, beyaz eşya, mobilya ve konut sektöründe taleplerimiz doğrultusunda KDV ve ÖTV indirilmişti. Bunlardan konut hariç, diğerleri temmuz ayında sona erdi ama 6 ay boyunca bu sektörlerde işlerin canlandığını da hep beraber gördük. Bugün önümüzdeki üç senenin programını Sayın Bakanımız (Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak) açıkladı. Bu program çerçevesinde ve sizlerden gelen talepler ışığında yeniden hükümetimize önerilerimizi ileteceğiz. Aslında devletten biz çok bir şey istemiyoruz. Rakiplerimiz hangi şartlarda üretim yapıyorsa, hangi şartlarda istihdam sağlıyorsa bize de aynı şartları sağlasın. Şartları aynı sağlarlarsa Türk özel sektörü olarak gerisini biz hallederiz diyoruz."

Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, OTSO Başkanı Servet Şahin ve Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Ordu'da ekonomiye değer katan iş insanlarına plaket takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ordu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

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