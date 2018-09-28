FİNANS

Ordu'da fındığın geleneksel ve modern uygulamaları incelendi

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 18:38 | Son Güncelleme

Türkiye, İtalya ve İspanya'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği "Fındık Üretiminde Geleneksel ve Modern Uygulamaların İncelenmesi" projesinin kapanış etkinliği yapıldı Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman: - "Bugün bakıldığında fındığın sorunları başlığı altında iş hep fiyata gelmektedir. Aslında bu sorunların başında kalite ve verimliliği olumsuz etkileyen ve maliyetleri yükselten faktörler gelmektedir"

Ordu'da, küresel düzeyde fındık üretiminde kalite ve verimi arttırmak amacıyla gerçekleştirilen, "Fındık Üretiminde Geleneksel ve Modern Uygulamaların İncelenmesi" projesi tamamlandı.

Ordu Ticaret Borsasınca hazırlanan, fındığın çok üretildiği bölgelerde fındık üretim metotlarının görülerek, iyi uygulamaların paylaşımına katkı sağlamak, mesleki eğitime yönelik Türkiye, İtalya ve İspanya arasında kurulan bir stratejik ortaklık çalışması olan iki yıllık uygulamalı proje sona erdi.

Bütçesi 121 bin 980 avro olan, Ordu Valiliği, Ordu Üniversitesi (ODÜ) ve Altınordu Ziraat Odası, uluslararası alanda da İtalya'dan TUSCIA Üniversitesi ve İspanya'dan IRTA Araştırma Enstitüsü'nün ortak olduğu proje için ODÜ Ziraat Fakültesi Toplantı Salonu'nda program gerçekleştirildi.

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, proje sonucunda Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca dillerine çevrilmiş bir kitap basıldığını söyledi.

Kitabın kısa süre içinde kamuoyuna sunulacağını belirten Kahraman, "Proje kapsamında İspanya, İtalya ve Türkiye hareketliliklerinde yapılan gözlemler ile uygulamaların detaylı bir biçimde yer alacağı kitap, bu projenin hafızası olarak tarihe kalacaktır. Bunun yanında Ordu Üniversitesi bünyesinde oluşturduğumuz örnek fındık bahçesi de bundan sonra tahsis edilecek bahçeler için bir model olacaktır." dedi.

Kahraman, projedeki temel amaçlarının, fındıkta kalite ve verimliliğe dikkati çekmek olduğunu vurgulayarak, "Bugün bakıldığında fındığın sorunları başlığı altında iş hep fiyata gelmektedir. Oysa fiyat, birçok sorunun sonucudur. Aslında bu sorunların başında kalite ve verimliliği olumsuz etkileyen ve maliyetleri yükselten faktörler gelmektedir." ifadesini kullandı.

Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Altınordu Zİraat Odası Başkanı Selami Akarsu, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak, TUSCIA Üniversitesi'nden Dr. Valerio Cristofori, IRTA Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Merce Rovira ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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