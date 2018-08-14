FİNANS

Ordu'da fındığın yüzde 30'u sele gitti

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

ORDU'da geçen hafta 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı sel ve heyelanla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Ordu'da fındığın yüzde 30'u sele gitti

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da geçen hafta 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı sel ve heyelanla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, selden etkilenen ilçelerde fındık rekoltesinin yüzde 30'unun sele gittiğini belirterek, "Alanları görüyoruz, denizdeki, derelerdeki fındıklar belli. Selden etkilenen ilçelerdeki üreticilerimize ek bir nakdi destek ödenmesi lazım" dedi.
Ordu'nun Ünye, Çaybaşı, İkizce, Perşembe ve Fatsa ilçelerinde geçen haftaki sel felaketinin ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü ile TZOB tarafından fındık bahçelerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kentte bu yıl beklenen tahmini 200 bin ton fındık rekoltesinin 3'te 1'inin selden etkilendiği, Ünye, Çaybaşı, İkizce, Perşembe ve Fatsa ilçelerinde normal şartlarda ise 72 bin ton fındık rekoltesi beklendiği belirtildi.
DENİZDE FINDIK ADALARI OLUŞTU
TZOB Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, fındıkta zararın büyük olduğunu belirterek, "Sel olayı olmadan önce fındık yere dökülmüştü. Sahile yakın yerlerde fındık yere döküldü, yağmurla birlikte derelere indi, denize gitti, fındık adaları oluştu. Bölgemizde fındığa Alan Bazlı Gelir Desteği var, bunlar önemli ama bunların artırılması lazım. Zaten Tarım Bakanımız da açıkladı, Tarım Kredi ve Ziraat Bankası borçlarının ertelenmesini önemsiyoruz. Burada selden etkilenen ilçelerdeki üreticilerimize zararlarının karşılanması için ek bir nakdi destek ödenmesi lazım" diye konuştu.
BAHÇELER DE ZARAR GÖRDÜ
Fındığın selle dere ve denize gitmesinin yanı sıra bahçelerde de çok büyük çapta zararlar meydana geldiğine dikkat çeken Soydan, şöyle dedi:
"Selle birlikte ne varsa gitti, arazilerde de zararlar var. Bu seneye telafi olabilecek bir şey değil. Belki birkaç sene uzun yıllar verimden düşecek, üretici verim alamayacak. Bize göre, zarar gören ilçelerimizde, alanlarda, tahmini rekoltenin yüzde 30'u gitmiştir. Bu ilçelerdeki alanlarda yüzde 30 zarar vardır. Çünkü alanları görüyoruz, gerçekten denizdeki fındıklar belli, derelerdeki fındıklar belli. Sadece denizde görülenleri sular bir yere toplamış. O az fındıkla toplanmaz. Derelerde, toprağın altında kalanlar, denizde kumun altında kalanlar, bahçede toprağın altında kalanların gerçekten rakamları çok yüksek. Bunu da zaten görüyoruz. Bu alanlardaki bahçelerde zarar görenler, yüzde 30 rekolteyi direkt etkiler."

FOTOĞRAFLI

Ordu'da fındığın yüzde 30'u sele gittiOrdu'da fındığın yüzde 30'u sele gittiOrdu'da fındığın yüzde 30'u sele gittiOrdu'da fındığın yüzde 30'u sele gitti

PARTNERİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydıİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydı
TBM Başkanı Güllü krize karşı tüketicilere yedi altın öğüt verdiTBM Başkanı Güllü krize karşı tüketicilere yedi altın öğüt verdi
EÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırızEÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar

Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)

Varank: 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk

Varank: 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TBM Başkanı Güllü krize karşı tüketicilere yedi altın öğüt verdi

TBM Başkanı Güllü krize karşı tüketicilere yedi altın öğüt verdi

EÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

EÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Boydak Holding CEO'su Ertekin: Gün, tarafınızı belli etme günüdür

Boydak Holding CEO'su Ertekin: Gün, tarafınızı belli etme günüdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına Sivas'tan destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına Sivas'tan destek

Bafra Ovası'nda tarım arazileri su altında

Bafra Ovası'nda tarım arazileri su altında

Dicle Elektrik’ten 37.4 milyonluk yatırım

Dicle Elektrik’ten 37.4 milyonluk yatırım

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.