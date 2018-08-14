Ordu'da fındığın yüzde 30'u sele gitti

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da geçen hafta 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı sel ve heyelanla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, selden etkilenen ilçelerde fındık rekoltesinin yüzde 30'unun sele gittiğini belirterek, "Alanları görüyoruz, denizdeki, derelerdeki fındıklar belli. Selden etkilenen ilçelerdeki üreticilerimize ek bir nakdi destek ödenmesi lazım" dedi.

Ordu'nun Ünye, Çaybaşı, İkizce, Perşembe ve Fatsa ilçelerinde geçen haftaki sel felaketinin ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü ile TZOB tarafından fındık bahçelerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kentte bu yıl beklenen tahmini 200 bin ton fındık rekoltesinin 3'te 1'inin selden etkilendiği, Ünye, Çaybaşı, İkizce, Perşembe ve Fatsa ilçelerinde normal şartlarda ise 72 bin ton fındık rekoltesi beklendiği belirtildi.

DENİZDE FINDIK ADALARI OLUŞTU

TZOB Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, fındıkta zararın büyük olduğunu belirterek, "Sel olayı olmadan önce fındık yere dökülmüştü. Sahile yakın yerlerde fındık yere döküldü, yağmurla birlikte derelere indi, denize gitti, fındık adaları oluştu. Bölgemizde fındığa Alan Bazlı Gelir Desteği var, bunlar önemli ama bunların artırılması lazım. Zaten Tarım Bakanımız da açıkladı, Tarım Kredi ve Ziraat Bankası borçlarının ertelenmesini önemsiyoruz. Burada selden etkilenen ilçelerdeki üreticilerimize zararlarının karşılanması için ek bir nakdi destek ödenmesi lazım" diye konuştu.

BAHÇELER DE ZARAR GÖRDÜ

Fındığın selle dere ve denize gitmesinin yanı sıra bahçelerde de çok büyük çapta zararlar meydana geldiğine dikkat çeken Soydan, şöyle dedi:

"Selle birlikte ne varsa gitti, arazilerde de zararlar var. Bu seneye telafi olabilecek bir şey değil. Belki birkaç sene uzun yıllar verimden düşecek, üretici verim alamayacak. Bize göre, zarar gören ilçelerimizde, alanlarda, tahmini rekoltenin yüzde 30'u gitmiştir. Bu ilçelerdeki alanlarda yüzde 30 zarar vardır. Çünkü alanları görüyoruz, gerçekten denizdeki fındıklar belli, derelerdeki fındıklar belli. Sadece denizde görülenleri sular bir yere toplamış. O az fındıkla toplanmaz. Derelerde, toprağın altında kalanlar, denizde kumun altında kalanlar, bahçede toprağın altında kalanların gerçekten rakamları çok yüksek. Bunu da zaten görüyoruz. Bu alanlardaki bahçelerde zarar görenler, yüzde 30 rekolteyi direkt etkiler."