FİNANS

Ordu'da fındık fiyatları yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 16:56 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Bu müdahale ile fındığın önümüzdeki yıl ve bundan sonraki yıllar için bir fiyat istikrarına kavuşacağına inanıyoruz"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 1 Kasım'dan itibaren fındık alımına başlaması kararı, Ordu'da serbest piyasada fiyatların artmasını sağladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TMO aracılığı ile 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilogramının 14, Giresun kalite fındığın kilogramının ise 14,5 liradan alınacağı yönündeki açıklamasının, serbest piyasaya olumlu yansıdığını söyledi.

Fındığın sadece dünü ve bugünü değil, geleceğinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Soydan, "Bu müdahale ile fındığın önümüzdeki yıl ve bundan sonraki yıllar için bir fiyat istikrarına kavuşacağına inanıyoruz. Tabii ki bununla ilgili de Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanımızla 3-4 defa görüşmeler yaparak önemli yol kat edilmiştir. Bunu da görüyoruz. Bugün serbest piyasada fındık alımı kararı bile fiyatları yukarı çıkarttı." dedi.

Soydan, fındık üreticilerinin, isterse serbest piyasa fiyatlarını değerlendireceğini, isterse TMO'ya fındığını vereceğini belirterek, "Geçen hafta 12 - 12,5 lira seviyesinde olan fındık, şu an 13-13,5 lira seviyesine çıktı. Üreticilerimizin elinde yüzde 40-50 civarında fındık duruyor. Onun için önemli bir müdahale oldu. Bu, piyasanın daha da yukarı doğru çıkmasını sağlayacaktır. Bundan sonraki süreçte de önümüzdeki yıllar inşallah fiyat istikrarsızlığıyla ilgili konularda konuşmamış olacağız." diye konuştu.

Ordu'da Altınordu, Fatsa ve Ünye bölgesinde alım noktası olduğuna işaret eden Soydan, şunları kaydetti:

"TMO özellikle fındığın daha fazla olduğu yüksek ilçelerde alım yerlerini belirlerse daha olumlu olacak çünkü sahil kesiminde bir rekolte düşüklüğü vardı. Bu rekolte düşüklüğünden dolayı da üretici elindeki fındığın az olmasından dolayı maliyetine satmış oldu ama yüksek kesimlerde de geçen yıla göre yüzde 70-80 artış yapan ilçelerimiz var. Bu nedenle buralarda alım yerlerini sağlarlarsa üreticilerimiz için daha faydalı olacaktır."

Soydan, TMO'nun alımlar için bugün itibarıyla üreticilere randevu vermeye başladığını da sözlerine ekledi.

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