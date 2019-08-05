FİNANS

Ordu'da fındık hasadı yarın başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2019 11:42 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı, Ordu'da fındık hasadının resmi olarak yarın Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan tarım bakanlarının katılımı ile başlayacağını açıkladı.

Ordu'da fındık hasadı yarın başlıyor

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı, Ordu'da fındık hasadının resmi olarak yarın Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan tarım bakanlarının katılımı ile başlayacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 592 bin çiftçi tarafından fındık üretimi yapıldığı, üretim miktarının yıllara göre 400 bin ton ile 800 bin ton arasında değiştiği bildirildi. 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşen 2017 yılı tarım ve gıda ürünleri ihracatının yüzde 9’unun fındık ürününe ait olduğu kaydedilen açıklamada, "Fındık ürününün bitkisel üretim değeri 2018 yılında 5,3 milyar TL’yi bulmuştur. 2019 yılı için tahmini fındık rekoltesi ise 776 bin 46 ton'dur" denildi.
FINDIK HASADINDA ÜÇ ÜLKE OMUZ OMUZA
Açıklamada, dünyada en önemli fındık üreticisi ülkenin Türkiye olduğu, Azerbaycan ve Gürcistan’ın da dünya fındık üretiminde ilk 5’te yer aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ordu'da yapılacak hasat töreninde de küresel anlamda fındık üretiminin yüzde 80’ini gerçekleştiren Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Tarım Bakanları omuz omuza bir arada olacak. Hasat töreninde aynı zamanda, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili, 'Fındık Yetiştiriciliği Alanında İyi Niyet Beyanı'na ortak imza atacaklar. İmzalanacak olan iyi niyet beyanı ile Türkiye, Azerbaycan ve Gürcü halkı arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek, fındık alanında üretim, kalite, verimlilik için potansiyel ve ihtiyaç duyulan teknik ve teknolojik işbirliğini sağlamak ile ortak yararları ve ortak çıkarları gözetmek amaçlanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve fındık üreticisini memnun eden alım fiyatları yaklaşan bayram öncesi bir bayram daha yaşatırken; gerçekleştirilecek resmi hasat töreni ile de bu bayram havasının bir şenliğe dönüşmesi bekleniyor."

fotoğraflı

Ordu'da fındık hasadı yarın başlıyorOrdu'da fındık hasadı yarın başlıyorOrdu'da fındık hasadı yarın başlıyor

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