FİNANS

Ordu'da fındık piyasası hareketlendi

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2018 13:54 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Bazı üreticilerimiz kurbanlık alacak. Bazı üreticilerimiz ise borçlarını kapatacak. Bu nedenle bugünlerde fındık piyasasında hareketlenme söz konusu"

Ordu'da serbest piyasada 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogramının 12 liradan işlem gördüğü belirtildi.

Kentte fındık hasadına 29 Temmuz'da başlayan üreticiler, kuruttukları fındığı satışa sunmaya başladı.

Araçlarıyla fındığını pazara getiren üreticiler, tüccar ve manavların önünde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok üreticinin ürününü hasat ettikten sonra pazara indirmeye başladığını söyledi.

Kurban Bayramı öncesi tüccara yoğun şekilde fındık satıldığını belirten Soydan, "Bazı üreticilerimiz kurbanlık alacak. Bazı üreticilerimiz ise borçlarını kapatacak. Bu nedenle bugünlerde fındık piyasasında hareketlenme söz konusu." dedi.

Soydan, şu anda 50 randımanlı kabuklu fındığın serbest piyasada 12 liradan işlem gördüğü ancak bu fiyatın üreticileri ve kendilerini memnun etmediğini kaydederek, "12 lira fındığın maliyetidir. Bizim beklentimiz 15 lira." ifadesini kullandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı fiyatı beklediklerini dile getiren Soydan, "TMO'nun açıklayacağı fiyatın ardından serbest piyasada şekillenen rakamın da yükseleceğini tahmin ediyoruz. İnanıyoruz ki TMO geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da üreticiyi mağdur etmeyecektir." diye konuştu.

Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaşayan fındık üreticisi Sezgin Yücel, 500 kilogram fındık sattığını, karşılığında ise 6 bin lira aldığını söyledi.

Geçen sezona göre fındık rekoltesinin yarı yarıya az olduğunu savunan Yücel, "Hava şartlarından dolayı bu sezon fındığım azaldı ama önemli değil. Bugünlerimize şükürler olsun." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
12 lira fındık Serbest Piyasa Tüccar TZOB

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