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"Ordu'da fındıkta kısmi zarar görüldü"

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2019 18:04 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Sağanak sonrası üreticilerin harmanlarında ve bahçelerindeki fındıkta kısmi zarar görüldü" - "Birkaç gün içinde fındığın havalanması, kurutulması lazım. Sıcak havalardan faydalanılması gerekiyor çünkü fındıkta gizli çürükler oluşabilir"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kentteki sağanak sonrası üreticilerin harmanları ve bahçelerindeki fındıkta kısmi zarar görüldüğünü söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle oluşan zarara rağmen hasadın devam ettiğini belirtti.

Yağış nedeniyle hasat ve harman işlemlerinde duraksamalar yaşandığını dile getiren Soydan, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz bahçelerindeki fındığını havaların da açmasıyla tekrar toplamaya başladı. Üreticilerimiz bahçelerinden fındığını harmana getirdiğinde hemen sermeleri gerekiyor. Harmandaki fındıklarını da havalandırmaları ve karıştırmaları önemli. Birkaç gün içinde fındığın havalanması, kurutulması lazım. Sıcak havalardan faydalanılması gerekiyor çünkü fındıkta gizli çürükler oluşabilir. Fındığın da randımanına bu sene güveniyoruz. Onun için fındığa zarar gelmemesi amacıyla üreticilerimizin çaba sarf etmesi gerekiyor."

Soydan, sağanak sonrası üreticilerin harmanları ve bahçelerindeki fındıkta kısmi zarar görüldüğünü ifade ederek, "Özellikle Samsun'da Terme ve Salıpazarı'ndaki hasarın boyutları çok yüksek. İlimizde ise oradaki gibi bir hasar boyutu yok ama 'Var' diyenler varsa ilgili kurumlara müracaat yapmaları doğru olacaktır. Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve ziraat odaları olarak da üreticilerimizin her türlü sıkıntısında her zaman yanındayız." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
fındık ordu sağanak TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan

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