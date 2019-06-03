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Ordu'da hedef yılda 16 milyon organik yumurta

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2019 11:43 | Son Güncelleme

"Organik Yumurta Üretimi Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 2 yıl önce üreticilere dağıtılan yarka tavuklarıyla yıllık 16 milyon organik yumurta üretilmesi planlanıyor - Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Kaya: - "Organik yumurta üretimiyle Karadeniz ve Türkiye'de ses getirmeye başladık. Bu konuda daha da iddialıyız"

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da "Organik Yumurta Üretimi Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 2 yıl önce üreticilere dağıtılan yarka tavuklarından yıllık 16 milyon organik yumurta üretimi hedefleniyor.

Fındık ve kivi tarımının yaygın yapıldığı Ordu'da, yumurta üretiminin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yürütülen "Organik Yumurta Üretimi Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde 2 yıl önce üreticilere dağıtılan yarka tavuklarıyla birçok ilçede tavuk çiftlikleri kuruldu.

Fındık bahçelerinin içerisindeki çiftliklerde haftada 150 bin organik yumurta üretilirken, bu yumurtalar Türkiye'nin farklı illerinde tüketiciyle buluşuyor.

Özel sertifikasyon firmaları tarafından üreticiden tüketiciye kadar tüm aşamaları kontrol edilen yumurtaların tanesi ise 60 kuruş ile 1 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da yumurta üretimine serbest sistemle başladıklarını ancak burada yaşanan pazar sorunu nedeniyle bu konuda başarılı olamadıklarını söyledi.

Daha sonra yeni bir proje kapsamında organik yumurta üretimine geçtiklerini anlatan Kaya, şu anda ilk etapta 40 işletme kurduklarını ve bu işletmelerde de 500 ile 3 bin tavuk bulunduğunu belirtti.

Kaya, Ordu'daki tüm işletmelerde organik yumurta üretimi yaptıklarını ifade ederek, "Bu organik yumurta üretimiyle Karadeniz ve Türkiye'de ses getirmeye başladık. Bu konuda daha da iddialıyız. Yıllık 16 milyon organik yumurta üretimi hedefliyoruz. Tüm işletmecilerimiz bu rakama ulaşmaya çalışıyor." dedi.

- Pazar sorunu yok

Kentte üretilen organik yumurtaların pazar sorununun kesinlikle bulunmadığına dikkati çeken Kaya, yumurtaların Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde kurulan paketleme tesisinde belli aşamalardan geçtikten sonra satışa sunulduğunu aktardı.

Kaya, yumurta üretiminin ekonomik yönden dar gelirli ailelere büyük fayda sağladığına işaret ederek, işletme sayısını kısa sürede 100'ün üzerine çıkaracaklarını kaydetti.

Organik Ordu yumurtasının marka tescilini de yaptırdıklarını belirten Kaya, şunları söyledi:

"Yumurtalarımız kesinlikle GDO'suzdur. Aynı şekilde yemlerimiz de GDO'suzdur. Bunların laboratuvar tahlilleri yapıldı. 2 ayda bir de tahlilden geçiyor. Tüketicilerimizin bu konuda içi rahat olsun. Çok temiz bir yumurta yiyorlar. Organik yumurta yiyeceklerse mutlaka birliğimizi tercih etsinler."

Ordu'da yumurta üretiminin artmasına paralel olarak yem fabrikası kurduklarını ifade eden Kaya, bu fabrika sayesinde maliyetlerin düşmesi, düşen maliyetlerle birlikte işletme sayılarının artması ve yumurta üretimin hedefine kısa sürede ulaşılmasının planlandığını aktardı.

Kaya, Ordu'da yumurta üretiminin yaygınlaşmasına destek veren Tarım ve Orman Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi yetkililerine de teşekkür etti.

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