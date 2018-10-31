Ordu'da kivi hasadı başladı

Ordu'da, Karadenizli üreticilerin ek gelir kaynakları arasında yer alan kivinin hasadına başlandı.

Üreticiler ilk gün tonlarca kivi topladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bir kivi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle sahil kesimindeki bahçelerde hasadın imece usulu ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Üreticinin birinci sınıf kiviyi 3,30, ikinci sınıf kiviyi 1,90 ve üçüncü sınıf kiviyi 80 kuruştan sattığını belirten Soydan, fındık tarımıyla öne çıkan bölgede kivinin de üreticisinin yüzünü güldürdüğünü ifade etti. Soydan, "Bölgemizde kivi üretim sahası her geçen yıl artıyor. Kivi, fındık üreticilerimiz için önemli bir gelir kapısı olmuş durumda." dedi.

Kentte 7 bin ton kivi rekoltesi beklendiğini dile getiren Soydan, "Ordu kivisi gerek aroması gerekse kalitesiyle her yıl adından söz ettiriyor. Bu yıl da il dışındaki manav ve tüccarların ilk tercihi Ordu kivisi oldu." diye konuştu.

Soydan, arazisi müsait olan çiftçilere kivi üretimi yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kivi üreticilerinden Ekrem Bal da 10 dönüm arazide kivi yetiştirdiğini belirterek, "Bu yıl 5-6 ton civarında ürün bekliyorum. İyi ki kivi üretimine başlamışım. İmkanı olan herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Mehmet Turan da fındığa kıyasla maliyeti düşük, toplanması kolay kivi üretiminden memnun olduğunu söyledi.

