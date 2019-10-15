Ordu'da kivi satış fiyatı belirlendi

Ordu'da hasadına kasımın ilk haftasında başlanması beklenen kivinin satış fiyatı belirlendi.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu Ziraat Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, kivi hasadına az bir süre kaldığını söyledi.

Kasım ayının ilk haftası itibarıyla bölgede kivi hasadının başlayacağını belirten Uzunlar, birlik olarak kivi fiyatlarını da belirlediklerini ifade etti.

Uzunlar, fındıktan sonra üreticisine en çok kazandıran ürünlerin başında gelen kivinin fiyatını önceki yıllarda olduğu gibi sınıflarına göre belirlediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu sezon için birinci sınıf olarak adlandırdığımız 90 gram ve üzeri kivinin fiyatını 4, ikinci sınıf dediğimiz 70 gram ve üzeri kivinin fiyatını 2,60, üçüncü sınıf olarak tabir ettiğimiz 40 gram ve üzeri olan kivi fiyatını ise 1 lira olarak belirledik. Geçen sezona oranla fiyatlarda ortalama yüzde 20 civarında bir artış söz konusu. Şu anda tüm üreticilerimiz, bu fiyattan alıcılarla anlaşmalarını yaptı. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Bütün üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum."