FİNANS

Ordu'da kivi satış fiyatı belirlendi

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 14:20 | Son Güncelleme

Hasadına kasımın ilk haftasında başlanması planlanan kivinin kilogram fiyatı, birinci sınıf için 4, ikinci sınıf için 2,60, üçüncü sınıf için 1 lira olarak belirlendi - Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar: - "Kivi son yıllarda binlerce üreticimizin ciddi anlamda kazanç kapısı oldu. Biz kiviye ilginin bundan sonra daha fazla olacağına inanıyoruz"

Ordu'da hasadına kasımın ilk haftasında başlanması beklenen kivinin satış fiyatı belirlendi.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu Ziraat Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, kivi hasadına az bir süre kaldığını söyledi.

Kasım ayının ilk haftası itibarıyla bölgede kivi hasadının başlayacağını belirten Uzunlar, birlik olarak kivi fiyatlarını da belirlediklerini ifade etti.

Uzunlar, fındıktan sonra üreticisine en çok kazandıran ürünlerin başında gelen kivinin fiyatını önceki yıllarda olduğu gibi sınıflarına göre belirlediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu sezon için birinci sınıf olarak adlandırdığımız 90 gram ve üzeri kivinin fiyatını 4, ikinci sınıf dediğimiz 70 gram ve üzeri kivinin fiyatını 2,60, üçüncü sınıf olarak tabir ettiğimiz 40 gram ve üzeri olan kivi fiyatını ise 1 lira olarak belirledik. Geçen sezona oranla fiyatlarda ortalama yüzde 20 civarında bir artış söz konusu. Şu anda tüm üreticilerimiz, bu fiyattan alıcılarla anlaşmalarını yaptı. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Bütün üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum."

Üreticilerin paralarını peşin alacağını kaydeden Uzunlar, kesinlikle vadeli ya da çek olayı olmayacağını aktardı.

Uzunlar, fiyat karşısında üreticilerin yüzünün güleceğini vurgulayarak, "Belirlenen bu fiyattan tüm üreticilerimiz memnun oldu. İlimiz genelinde 7 bin tonun üzerinde rekolte beklenmektedir. İnşallah tüm üreticilerimiz alın terinin karşılığını bu sezon alacaklar." dedi.

Üreticilerin erken hasattan kaçınmalarını isteyen Uzunlar, "Ordu kivisi geçtiğimiz günlerde kalitesi yönünden tescillendi. Tüm üreticilerimizin bu markasına sahip çıkmaya davet ediyorum. Kivi son yıllarda binlerce üreticimizin ciddi anlamda kazanç kapısı oldu. Biz kiviye ilginin bundan sonra daha fazla olacağına inanıyoruz. Hedefimiz 7 bin ton seviyelerinde olan üretimimizi 15 bin ton seviyelerine çıkarmak. Bu konuda da çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

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