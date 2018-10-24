Ordu'da kivi satış fiyatı belli oldu

Ordu'da hasadına kasımın ilk haftasında başlanması beklenen kivinin satış fiyatı belirlendi.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu Ziraat Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, kivi hasadına az bir süre kaldığını söyledi.

Kasım ayının ilk haftası itibarıyla bölgede kivi hasadının başlayacağını belirten Uzunlar, birlik olarak kivi fiyatlarını da belirlediklerini ifade etti.

Uzunlar, fındıktan sonra üreticisine en çok kazandıran ürünlerin başında gelen kivinin fiyatını önceki yıllarda olduğu gibi sınıflarına göre belirlediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu sezon birinci sınıf dediğimiz 90 gram ve üzeri kivinin kilogram fiyatı 3,30, ikinci sınıf dediğimiz 70 gram ve üzeri kivinin fiyatı 1,90, üçüncü sınıf olarak tabir ettiğimiz 40 gram ve üzeri olan kivinin fiyatı ise 80 kuruş olarak belirlendi. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Bütün üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum."

Geçen sezona göre kivi fiyatında yüzde 138 artış olduğunu aktaran Uzunlar, "Bu sezon kivi, fiyat açısından üreticisinin yüzünü güldürecektir. Geçen yıllarda olduğu gibi kivi fındıktan sonra en çok üreticisine kazandıran ürün olacaktır." dedi.