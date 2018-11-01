FİNANS

Ordu'da narenciye hasadı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 16:08 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Ordu'da 70 ton civarında mandalina, 50 ton civarında portakal ve yaklaşık 18 ton da limon üretimi söz konusu. Bu rakamların önümüzdeki yıllarda daha da artmasını bekliyoruz"

Ordu'da fındık üreticilerinin ek gelir elde etmek amacıyla yetiştirdiği narenciye ürünlerinin hasadına başlandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Perşembe ilçesinde narenciye hasadı yapan bazı üreticileri ziyaret etti.

Soydan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda çok farklı ürünlerin yetiştirildiğini söyledi.

Fındık kenti Ordu'da son yıllarda kivi ve çilek üretiminin de yaygınlaştığını belirten Soydan, Perşembe ilçesinde de narenciye üretiminin arttığını ve ciddi rakamlara ulaşıldığını ifade etti.

Soydan, narenciye üretiminin fındık üreticileri için ek gelir kaynağı olduğunu vurgulayarak, bölgede üretilen mandalina, portakal ve limonun yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Ordu'da yaklaşık 70 ton mandalina, 50 ton portakal ve 18 ton limon üretimi olduğunu bildiren Soydan, bu rakamların önümüzdeki yıllarda daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Kentte narenciye üretiminin yaklaşık 300 rakımlara kadar rahatlıkla yapılabildiği anlatan Soydan, arazisi müsait olan üreticilere mandalina ve portakal üretmelerini önerdi.

- Kilogramı 3 liradan satılıyor

Üreticilerden Öner Demirhan da yaklaşık 20 yıldır mandalina üretimi yaptığını, bu sezon ürünün kilogramını 3 liradan sattığını aktardı.

İlk önce hobi olarak mandalina bahçesi kurduğunu belirten Demirhan, "Şu anda 1-2 ton civarında üretim yapıyoruz. Oldukça memnunuz. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Gökhan Kahveci de fındığın yanında ek gelir getirmesi amacıyla mandalina ve portakal yetiştiriciliğine başladığını, önümüzdeki dönemde narenciye üretimini artıracağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
mandaline ordu portakal

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