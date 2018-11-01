Ordu'da narenciye hasadı başladı

Ordu'da fındık üreticilerinin ek gelir elde etmek amacıyla yetiştirdiği narenciye ürünlerinin hasadına başlandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Perşembe ilçesinde narenciye hasadı yapan bazı üreticileri ziyaret etti.

Soydan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda çok farklı ürünlerin yetiştirildiğini söyledi.

Fındık kenti Ordu'da son yıllarda kivi ve çilek üretiminin de yaygınlaştığını belirten Soydan, Perşembe ilçesinde de narenciye üretiminin arttığını ve ciddi rakamlara ulaşıldığını ifade etti.

Soydan, narenciye üretiminin fındık üreticileri için ek gelir kaynağı olduğunu vurgulayarak, bölgede üretilen mandalina, portakal ve limonun yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Ordu'da yaklaşık 70 ton mandalina, 50 ton portakal ve 18 ton limon üretimi olduğunu bildiren Soydan, bu rakamların önümüzdeki yıllarda daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Kentte narenciye üretiminin yaklaşık 300 rakımlara kadar rahatlıkla yapılabildiği anlatan Soydan, arazisi müsait olan üreticilere mandalina ve portakal üretmelerini önerdi.