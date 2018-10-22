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Ordu'da OSB'lerde istihdam hedefi 30 bin

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 11:08 | Son Güncelleme

Altınordu ve Fatsa ilçelerindeki OSB'lerde 7 bin kişinin çalıştığı Ordu'da kurulacak 3 OSB ile istihdam sayısının 30 bine çıkarılması hedefleniyor - Vali Seddar Yavuz: - "Yeni OSB'lerin hayata geçmesi, üretim ve istihdama olduğu gibi ihracata da çok ciddi katkı sunacaktır" - "Minimum 30 bin kişinin OSB'de çalıştığı bir şehir planlıyoruz"

HAYATİ AKÇAY - Faaliyetteki iki organize sanayi bölgesinde (OSB) 7 bin kişinin istihdam edildiği Ordu'da kurulacak 3 yeni OSB için kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

Altınordu ilçesindeki Ordu OSB'de 14 firma yaklaşık 3 bin işçisiyle faaliyet gösterirken, Fatsa ilçesindeki OSB'de ise 30 firma yaklaşık 4 bin işçiye istihdam sağlıyor.

İçerisinde fındık kırma fabrikası, tekstil, ağaç, plastik, maden sanayi, beton ürünleri ve gıda sanayisi gibi işletmeler bulunan OSB'ler, kentte işsizliğin azalmasına önemli katkıda bulunuyor.

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, hükümetin özellikle sanayileşme, üretim ve reel sektöre verdiği değerin bir göstergesi olarak il genelinde 3 OSB daha kurulması için çalışma başlatıldığını söyledi.

Yeni kurulacak OSB'ler için kamulaştırma işlemlerinin devam ettiğini belirten Vali Yavuz, şu an itibarıyla yaklaşık 22 milyon lira kamulaştırma bedelinin mülk sahiplerine ödendiğini, kalan ödemelerin yapılması için ilgili bakanlıklarla görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Yavuz, özellikle göçün önlenmesi ve nitelikli göçün Ordu'ya gelmesi bakımından kurulması planlanan üç OSB'de yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlayacaklarına dikkati çekerek, "Şu anda faaliyet gösteren OSB'lerde 7 bin kişi çalışıyor. Yeni kurulacak OSB'lerle 22 bin istihdama ulaşacağız." dedi.

Bu rakamla yetinmeyeceklerini, hedeflerinin kısa sürede 30 bin kişinin çalışabileceği OSB'leri hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Yavuz, bunu gerçekleştirmek için yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.

Yavuz, minimum 30 bin kişinin OSB'de çalıştığı bir şehir planladıklarına işaret ederek, "Yeni OSB'leri bitirdiğimizde, süratle bu şehirde yatırım yapmak üzere yatırımcıları bekliyoruz çünkü yatırımcıya cazip gelecek ciddi avantajlar sunuyoruz." diye konuştu.

Ordu'nun coğrafi konumu itibarıyla kıymeti artan bir şehir olduğunun altını çizen Vali Yavuz, kurulacak yeni OSB'lerle kentteki ihracat rakamlarının da ciddi oranda artacağını söyledi.

Yavuz, özellikle Ordu-Giresun Havalimanı ve Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun bölgede bulunmasının avantajını yaşayacaklarını vurguladı.

Vali Yavuz, kurulacak yeni OSB'lerle Ordu'nun geleceğini çok parlak gördüklerini de sözlerine ekledi.

- İstihdam sayısı her geçen yıl artıyor

Altınordu ilçesindeki Ordu Organize Sanayi Bölgesi'nin Müdürü Olgun Topkaya ise faaliyetlerine devam eden OSB'de 74 sanayi parseli üzerinde, 62 firmanın faaliyet gösterdiğini belirterek, bu firmalarda 3 bin kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

Her geçen yıl istihdam sayısında önemli derecede artış yaşandığına dikkati çeken Topkaya, "Organize sanayi bölgemizde gıda fabrikaları dışında mobilya ve inşaat malzemeleri, plastik sanayi, tekstil ve tekstil yıkama, makine imalatçıları, beton ve beton ürünleri, temizlik malzemeleri ve petrol ürünleri sanayi olarak çeşitli firmalar faaliyet göstermektedir. Hedefimiz bu OSB'de 6 bin kişiye istihdam sağlamak." dedi.

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istihdam işçi ordu OSB Vali Seddar Yavuz

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