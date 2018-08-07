Ordu'da üreticiler fındık satışına başladı

Mücahit GÜREL/ÇAYBAŞI (Ordu), (DHA)- ORDU'da üreticiler hasat ettikleri fındığı, satmaya başladı.

Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı devam ederken, Ordu'nun Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'nde üreticiler pazara fındık getirerek satışa başladı. Üretici Mustafa Güleç, 300 kilo fındığı 3 bin lira karşılığında sattı. Fındık alım satımı yapan İsmail Karayiğit de bu sezonun ilk fındığını kilosu 10 liradan aldıklarını belirterek, "İlküvez ve çevre mahallelerden fındık almaya başladık. Yaş fındık 8 TL, kuru fındık ise 10 TL olarak şimdilik işlem görüyor. Fındık fiyatları daha açıklanmadı. Fakat önümüzdeki günlerde fındık fiyatlarının 12-13 TL seviyelerine çıkması bekleniyor" dedi.

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