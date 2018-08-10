Ordu'daki selden dolayı fındık için bin 226 ihbar alındı

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT/ERHAN CİHAN ÜNAL - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yönetimi, 8 Ağustos itibarıyla fındık ürünü için Ordu ilinden sel-su baskını, heyelan ve fırtına gibi sebeplerden dolayı alınan ihbar adedinin bin 226 olduğunu duyurdu.

TARSİM yönetimi, sigortalılardan gelen ihbarları takiben eksper yönlendirmelerinin başladığını, hasar tespit işlemlerinin en hızlı şekilde tamamlanması için organize olunduğunu belirterek, "Hasar tespit işlemlerinin ardından dosyaları tamamlanan üreticilere Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlar çerçevesinde poliçe bitiş tarihleri doğrultusunda ödemeleri yapılacaktır." ifadesini kullandı.

TARSİM yönetiminden AA'ya yapılan açıklamada, bu yıl yurt genelinde 38 binin üzerinde üreticinin fındığını sigortalattığı, aynı dönemde düzenlenen fındık poliçesi adedinin ise 88 binin üzerinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, bu yıl yurt genelinde sigortalanan fındık alanının 468 bin 816 dekar olduğu belirtilerek, "Doğu Karadeniz’de bu yıl en çok fındık poliçesi düzenlenen ilk 3 il Giresun’da 33 bin adedin, Ordu’da 22 bin adedin üzerinde olup Trabzon’da 4 bin adede yakındır." denildi.