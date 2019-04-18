FİNANS

Ordu'daki "süt evleri" bölge ekonomisine katkı sunacak

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 17:46 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Kurulacak süt evleriyle çiğ süt üretim ve işleme sektörü canlanacak ve bölgenin sosyoekonomik düzeyi yükselecek"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kurulacak süt evleriyle çiğ süt üretim ve işleme sektörünün canlanacağını ve bölgenin sosyoekonomik düzeyinin yükseleceğini belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Ordu İli Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi Projesi"nde çalışmalar sürüyor.

Proje kapsamında Aybastı, Kabataş, Korgan ve Kumru ilçelerinde kurulacak 8 süt evinin yapım çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle ilçelerde üretilen çiğ sütün kalitesini artırıp marka değer oluşturarak üretimi teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Söz konusu projenin yüzde 75'inin DOKAP, yüzde 25'inin Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını belirten Güler, "Proje kapsamındaki süt evleri ile mevcut çiğ süt altyapısı iyileştirilerek çiğ süt üretim ve işleme sektörü canlandırılacak. Üreticiler soğutulmuş çiğ süt desteklemelerinden en üst düzeyde faydalanacak ve işletmeler daha kaliteli çiğ süte ulaşabilecekler." dedi.

Güler, Tarım ve Orman Müdürlüğünce 4 ilçede süt üreticilerine ve süt toplayıcılarına yönelik süt sağım ve soğuk zincirin sağlanması konulu eğitimler verileceğini kaydederek hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Aybastı, Kabataş, Korgan ve Kumru ilçelerinde kurulacak süt evleriyle çiğ süt üretim ve işleme sektörünün canlanacağını ve bölgenin sosyoekonomik düzeyinin yükseleceğini vurguladı.

Yapım çalışmalarının haziranda bitirileceğini ifade eden Güler, "Her ilçede ikişer olmak üzere planlanan süt evlerinin her birinin yapı alanı 38,4 metrekare olup bu alanda 3 ton kapasiteli süt soğutma tankı, süt analiz odası, tuvalet ve giyinme odası bulunacaktır. 4 ilçeye toplam 8 süt evi yapılıyor." diye konuştu.

Güler, Kumru Karacalı ve Fizme'deki süt evi binalarının prefabrik kurulum ve montajının tamamlandığını da belirterek şunları söyledi:

"İç dış cephe boyası ve duvar taban seramikleri bitti. Kapı ve pencereler takıldı, elektrik ve mekanik tesisat döşendi. Korgan Tepealan ve Çayırkent'teki binaların prefabrik kurulum ve montajı tamamlandı. Duvar seramikleri bitti, elektrik ve mekanik tesisat döşendi, şap dökülüyor. Kabataş Alankent ve Şifasuyu mahallelerine yapılacak binaların temel betonu döküldü. Prefabrik yapının kurulum ve montajına başlanacak. Aybastı Pelitözü'ndeki binanın temel betonu dökülürken Çakırlı Mahallesi'nde perde duvar imalatı için kazı yapıldı, grobetonu döküldü. Perde duvarın ardından binanın temel betonu dökülerek bina kurulum ve montajına başlanacaktır."

Güler, binaların hepsini haziranda bitirmeyi planladıklarını kaydetti.

PARTNERTürkler en çok bu ülkeyi sevdiTürkler en çok bu ülkeyi sevdi
ING Bank ve TİM’den ihracatçıları destekleyecek iş birliğiING Bank ve TİM’den ihracatçıları destekleyecek iş birliği
İş Bankası Rusya’nın ulusal ödeme sistemi Mir’i kabul ediyorİş Bankası Rusya’nın ulusal ödeme sistemi Mir’i kabul ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiğ süt üretimi ekonomi ordu proje Süt Evi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

Ünlü ekonomistten 'Türkiye' uyarısı!

Ünlü ekonomistten 'Türkiye' uyarısı!

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

Bakan Selçuk'tan kıdem tazminatı açıklaması

Bakan Selçuk'tan kıdem tazminatı açıklaması

Rekor kırdı! Yüzde 47'lik artış

Rekor kırdı! Yüzde 47'lik artış

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ING Bank ve TİM’den ihracatçıları destekleyecek iş birliği

ING Bank ve TİM’den ihracatçıları destekleyecek iş birliği

İş Bankası Rusya’nın ulusal ödeme sistemi Mir’i kabul ediyor

İş Bankası Rusya’nın ulusal ödeme sistemi Mir’i kabul ediyor

Bursa Yapı ve RisingCity Gayrimenkul Fuarı, kapılarını açtı

Bursa Yapı ve RisingCity Gayrimenkul Fuarı, kapılarını açtı

Antalya yabancıya konut satışında rekor kırdı

Antalya yabancıya konut satışında rekor kırdı

Türk vatandaşları 2018'de Schengen vizesi için 52,7 milyon Euro ödedi

Türk vatandaşları 2018'de Schengen vizesi için 52,7 milyon Euro ödedi

Pegasus, Eindhoven ve Kazablanka’ya uçmaya başlıyor

Pegasus, Eindhoven ve Kazablanka’ya uçmaya başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.