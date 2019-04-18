Söz konusu projenin yüzde 75'inin DOKAP, yüzde 25'inin Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını belirten Güler, "Proje kapsamındaki süt evleri ile mevcut çiğ süt altyapısı iyileştirilerek çiğ süt üretim ve işleme sektörü canlandırılacak. Üreticiler soğutulmuş çiğ süt desteklemelerinden en üst düzeyde faydalanacak ve işletmeler daha kaliteli çiğ süte ulaşabilecekler." dedi.

Proje kapsamında Aybastı, Kabataş, Korgan ve Kumru ilçelerinde kurulacak 8 süt evinin yapım çalışmaları devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Ordu İli Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi Projesi"nde çalışmalar sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kurulacak süt evleriyle çiğ süt üretim ve işleme sektörünün canlanacağını ve bölgenin sosyoekonomik düzeyinin yükseleceğini belirtti.

Güler, Tarım ve Orman Müdürlüğünce 4 ilçede süt üreticilerine ve süt toplayıcılarına yönelik süt sağım ve soğuk zincirin sağlanması konulu eğitimler verileceğini kaydederek hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Aybastı, Kabataş, Korgan ve Kumru ilçelerinde kurulacak süt evleriyle çiğ süt üretim ve işleme sektörünün canlanacağını ve bölgenin sosyoekonomik düzeyinin yükseleceğini vurguladı.

Yapım çalışmalarının haziranda bitirileceğini ifade eden Güler, "Her ilçede ikişer olmak üzere planlanan süt evlerinin her birinin yapı alanı 38,4 metrekare olup bu alanda 3 ton kapasiteli süt soğutma tankı, süt analiz odası, tuvalet ve giyinme odası bulunacaktır. 4 ilçeye toplam 8 süt evi yapılıyor." diye konuştu.

Güler, Kumru Karacalı ve Fizme'deki süt evi binalarının prefabrik kurulum ve montajının tamamlandığını da belirterek şunları söyledi:

"İç dış cephe boyası ve duvar taban seramikleri bitti. Kapı ve pencereler takıldı, elektrik ve mekanik tesisat döşendi. Korgan Tepealan ve Çayırkent'teki binaların prefabrik kurulum ve montajı tamamlandı. Duvar seramikleri bitti, elektrik ve mekanik tesisat döşendi, şap dökülüyor. Kabataş Alankent ve Şifasuyu mahallelerine yapılacak binaların temel betonu döküldü. Prefabrik yapının kurulum ve montajına başlanacak. Aybastı Pelitözü'ndeki binanın temel betonu dökülürken Çakırlı Mahallesi'nde perde duvar imalatı için kazı yapıldı, grobetonu döküldü. Perde duvarın ardından binanın temel betonu dökülerek bina kurulum ve montajına başlanacaktır."

Güler, binaların hepsini haziranda bitirmeyi planladıklarını kaydetti.

