Ordu'dan 30'u aşkın ülkeye bentonit ihracatı

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da faaliyet gösteren 5 madencilik firması, 30'u aşkın ülkeye yıllık 400 bin ton beyaz bentonit satarak ülkeye 80 milyon avroluk döviz girdisi sağlıyor.

Ordu'da, kentteki tahmini rezervi 250 milyon ton olan bentonitin ihracatındaki artış dikkati çekiyor.

Kedi kumu, deterjan ve kozmetik gibi çeşitli ürünlerin ham maddesi olan, halk arasında "kil" olarak bilinen bentonit, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Amerika, Hindistan ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu 30'u aşkın ülkeye ihraç ediliyor.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyaz bentonitin çok geniş bir kullanım alanı bulunduğunu söyledi.

Dağlardan çıkarılan beyaz bentonitin 30'un üzerinde ülkeye ihraç edildiğini belirten Şahin, "Artık sadece fındık ihracatı yapan bir Ordu değil, beyaz bentonit ihracatında da söz sahibi olan bir iliz." dedi.

Kentten yapılan beyaz bentonit ihracatının tutarının 80 milyon avro olduğunu dile getiren Şahin, bu rakamın gelecek yıllarda daha da artmasını hedeflediklerini ifade etti.