Ordu'dan 30'u aşkın ülkeye bentonit ihracatı

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da faaliyet gösteren 5 madencilik firması, 30'u aşkın ülkeye yıllık 400 bin ton beyaz bentonit satarak ülkeye 80 milyon avroluk döviz girdisi sağlıyor.
Ordu'da, kentteki tahmini rezervi 250 milyon ton olan bentonitin ihracatındaki artış dikkati çekiyor.
Kedi kumu, deterjan ve kozmetik gibi çeşitli ürünlerin ham maddesi olan, halk arasında "kil" olarak bilinen bentonit, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Amerika, Hindistan ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu 30'u aşkın ülkeye ihraç ediliyor.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyaz bentonitin çok geniş bir kullanım alanı bulunduğunu söyledi.
Dağlardan çıkarılan beyaz bentonitin 30'un üzerinde ülkeye ihraç edildiğini belirten Şahin, "Artık sadece fındık ihracatı yapan bir Ordu değil, beyaz bentonit ihracatında da söz sahibi olan bir iliz." dedi.
Kentten yapılan beyaz bentonit ihracatının tutarının 80 milyon avro olduğunu dile getiren Şahin, bu rakamın gelecek yıllarda daha da artmasını hedeflediklerini ifade etti.
Maden firmalarının istihdama da ciddi katkı sağladığını ifade eden Şahin, şöyle dedi:
"İlimizde faaliyet gösteren maden firmalarımızda 500'ün üzerinde işçi çalışıyor. Bu sayının önümüzde dönemlerde artması bekleniyor. Çünkü beyaz bentonitin rezervi oldukça fazla. Burası ileride 1 milyar dolar ihracat yapacağımız bir alan. Bugün bu ülkelere beyaz bentonit gidiyorsa önümüzde süreçte belki fındığın yanında kivi ve bal ihracatı olacak. Ordu bundan sonra sadece fındığı ve balıyla değil bentoniti ile de isim yapacak. Çünkü beyaz bentonit rezervinin büyük bölümü Ordu'da bulunuyor. Bu da ilimizin şansı."
- Sadece birkaç ülkede var
Ünye Maden Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Tecer de her yerde farklı renklerde bentonit olduğunu ama beyaz bentonitin sadece birkaç ülkede bulunduğunu söyledi. Beyaz bentonitte en büyük rezervin Türkiye'de olduğuna dikkati çeken Tecer, "Türkiye'nin de en büyük rezervi Ünye ve Fatsa bölgesindedir." ifadesini kullandı.
Bölgede yapılan çalışmaların 250 milyon tonun üzerinde bir bentonit rezervine işaret ettiğini anlatan Tecer, bu miktarın en az 80 yıl kullanılabileceğini bildirdi.
Ünye ve Fatsa'da faaliyet gösteren 5 maden firmasının yılda yaklaşık 400 bin ton bentonit ihracatına imza attığını söyleyen Tecer, şöyle devam etti:
"Bentonitin kullanım çeşitliği ve beyaz bentonitin dünyadaki yükselen değeri açısından bakarsak, ilerleyen yıllarda bu ihracatın 1 milyon tona çıkması hedefleniyor. Bunu yapabilecek güce ve tecrübeye sahibiz. Avrupa'nın neredeyse tamamına, Amerika, Hindistan, Pakistan, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'nun bazı ülkelerine ihracat yapıyoruz. Yıllık 400 bin ton beyaz bentonit ihracatı yaparken, bunun ülke ekonomisine katkısı ise yaklaşık 80 milyon avro oluyor."
Tecer, beyaz bentonitin kağıt yapımında, seramik imalatında, boya, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik ve deterjan sektöründe kullanıldığını, kedi kumu üretiminin de ham maddesini oluşturduğunu söyledi.
- "Ürünler tüm dünyada ilgi görüyor"
Bentaş Bentonit Genel Direktörü Turgay Ömür de ağırlıklı olarak beyaz bentonitten ürettikleri kedi kumunu ihraç ettiklerini dile getirdi. Ömür, "Üretilen kedi kumu, beyaz renkli, tozsuz, yüksek sıvı ve koku emme kapasiteli ve çeşitli topak şekilleri itibarıyla tüm dünyada büyük ilgi görüyor." dedi.
Yıllık 20 milyon avroluk ihracat yaptıklarını belirten Ömür, üretimlerinin yüzde 90'ını ihraç ettiklerini bildirdi.
Netaş Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Cem Pirpitoğlu da beyaz bentonite dünyanın pek çok ülkesinden talep geldiğini belirterek, kendi topraklarından çıkan bu maddeyi Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin kullanımına sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
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