FİNANS

Ordu'dan Almanya'ya 150 ton bal ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

Ordu'dan Almanya'ya 150 ton bal ihracatı

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde bir süre önce açılışı gerçekleştirilen bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarında işlenen 150 ton bal, Almanya'ya ihracat edilmek üzere yola çıkarıldı.

Enstitü tarafından yürütülen yaklaşık 10 milyon avro bütçeli "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında inşa edilen bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı, BALMER şirketinin kurulmasının ardından arıcılık sektörüne hizmet vermeye başladı.

Yaklaşık iki ay önce resmi açılışı gerçekleştirilen tesiste işlenen 150 ton bal Almanya'ya ihracat edilmek üzere tıra yüklendi.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği ve BALMER Karadeniz Arı Ürünleri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da BALMER ve birlik olarak ilk defa bal ihracatı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İhracat için
yürüttükleri çalışmaların sonuç verdiğini anlatan Çiftçi, "Almanya'daki bir firma ile 300 ton bal ihracatı konusunda anlaşmıştık. Bugün 150 tonunu tıra yükledik. İlk sevkiyatımız bir kaç gün içinde Almaya'da olacak." dedi.

Çiftçi, bal ihracatının artacağına dikkati çekerek, "Üç dört tane daha firmayla anlaşmalarımız var. İnşallah Türk balı bu ihracatlarla birlikte hak ettiği değere ulaşacaktır. Bugün 150 ton balın karşılığı Türk parasıyla yaklaşık 2 milyon lira civarında. Bu para başta arıcılarımız olmak üzere tüm sektöre olumlu şekilde yansıyacaktır." diye konuştu.

Öte yandan bal üreticilerinden Coşkun Turan, yıllardır ihracat yapmak istediklerini belirterek, "Ordu Arıcılar Birliği'nin öncülüğünde bugün ilk bal ihracatı gerçekleşiyor. Bu gelişme tüm arıcılarımıza olumlu şekilde yansıyacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

BALMER AŞ Üretim Müdürü Öykü Şelale Dilaver, balların analiz laboratuvarında farklı aşamalardan geçirildiğini ifade ederek, "Balların analizlerinin doğru çıkması ve onaylanması sonucunda ise ihracatımızı gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

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bal BALMER ihracat ordu Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği

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