FİNANS

Ordu'dan Asya ve Uzak Doğu ülkelerine gümüş takı ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 11:24 | Son Güncelleme

Perşembe ilçesinde 10 yıl önce kurulan gümüş takı atölyesinde üretilen yüzük, saat, kolye, küpe ve bileklikler, Çin, Hindistan ve Tayland'a ihraç ediliyor - İşletmeci Metin Aydın: - "Ülkemizin daha da kalkınması için daha fazla ülkeye ihracat yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun için yoğun şekilde çalışmalarımız sürüyor"

HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Perşembe ilçesinde kurulan atölyede üretilen gümüş takılar, Çin, Hindistan ve Tayland'a satılıyor.

İstanbul'da kuyumculuk yapan iş adamı Metin Aydın, doğup büyüdüğü Perşembe ilçesine 10 yıl önce yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla gümüş takı imalatı atölyesi kurdu.

Aydın'ın 30 kişiyi istihdam ettiği üç katlı atölyede, çeşitli aşamalardan geçirilerek işlenen takılar Asya ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

İş adamı Metin Aydın, AA muhabirine, kendi memleketinde yatırım yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Ham madde olarak gelen has granit gümüşü işledikten sonra Çin, Hindistan ve Tayland'a ihraç ettiklerini kaydeden Aydın, "Ülkemizin daha da kalkınması için daha fazla ülkeye ihracat yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun için yoğun şekilde çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Yıllık yaklaşık 6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Aydın, hedeflerinin bu rakamı 60 milyon dolara çıkarmak olduğunu bildirdi.

Aydın, istihdam sayısını 80'e çıkarmak istediğini, bunun için çalışmaların sürdüğünü bildirerek, "Bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir işletme kurmak için girişimlerimiz var. Yakın zamanda daha modern bir tesiste çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Müşterilerin isteklerine bağlı üretim yaptıklarını anlatan Aydın, en çok erkek yüzüklerinin revaçta olduğunu dile getirdi.

Metin Aydın, imalat atölyesinde kadın çalışanların daha fazla olduğunu ifade ederek, "Bayan çalışanlarımız bu iş üzerinde daha titizler. Erkek çalışanlar genellikle atölyenin daha farklı noktalarında değerlendiriliyor ancak takılara son şekli bayan çalışanlarımız veriyor." dedi.

- Gümüş takıların uzun ince yolculuğu

Aydın, gümüş takıların uzun ince bir işçilik sonunda satışa hazır hale getirildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Ham madde olarak gelen gümüş önce tasarım, ardından modelleme aşamasından geçiriliyor. Daha sonra mum baskı bölümünde işleme devam ediliyor. Burada müşterilerin taleplerine göre takıların boyları ayarlanıyor. Ondan sonra alçı bölümüne geçiliyor. Alçı yapıldıktan sonra gümüşü fırında 700 derece sıcaklıkta 16 saat pişiriyoruz, ardından 900 derece sıcaklıkta eritiyoruz. Bu aşamadan sonra gümüşler tezgah bölümüne geliyor. Burada da hangi müşteri neyi istemiş, hangi rengi istemiş, bunlara karar veriliyor. Ondan sonra cila ve zımpara bölümüne geçiliyor. Buradan sonra boyama işlemi yapılıyor. Taşlanma aşamasının ardından son kontrolleri yaparak ürünlerimizi pazara sunuyoruz."

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