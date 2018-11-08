Ordu'dan Asya ve Uzak Doğu ülkelerine gümüş takı ihracatı

HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Perşembe ilçesinde kurulan atölyede üretilen gümüş takılar, Çin, Hindistan ve Tayland'a satılıyor.

İstanbul'da kuyumculuk yapan iş adamı Metin Aydın, doğup büyüdüğü Perşembe ilçesine 10 yıl önce yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla gümüş takı imalatı atölyesi kurdu.

Aydın'ın 30 kişiyi istihdam ettiği üç katlı atölyede, çeşitli aşamalardan geçirilerek işlenen takılar Asya ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

İş adamı Metin Aydın, AA muhabirine, kendi memleketinde yatırım yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Ham madde olarak gelen has granit gümüşü işledikten sonra Çin, Hindistan ve Tayland'a ihraç ettiklerini kaydeden Aydın, "Ülkemizin daha da kalkınması için daha fazla ülkeye ihracat yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun için yoğun şekilde çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Yıllık yaklaşık 6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Aydın, hedeflerinin bu rakamı 60 milyon dolara çıkarmak olduğunu bildirdi.

Aydın, istihdam sayısını 80'e çıkarmak istediğini, bunun için çalışmaların sürdüğünü bildirerek, "Bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir işletme kurmak için girişimlerimiz var. Yakın zamanda daha modern bir tesiste çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.