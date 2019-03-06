FİNANS

Ordu'dan istihdam seferberliğine destek

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 13:34 | Son Güncelleme

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin: - "Herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Devletimiz yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor" - Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman: - "En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun"

Ordu iş dünyası temsilcileri, "Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyasına desteklerini açıkladı.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ile birlikte OTSO'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan yeni istihdam seferberliğini desteklediklerini söyledi.

Seferberlik kapsamında iş dünyasına, girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Bunların pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren, sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz."

Şahin, işe alınacak kişinin kadın, genç ve engelli olması halinde 9 aylık sürenin 15 aya kadar uzayacağına dikkati çekti.

İş dünyasına çağrıda bulunan Şahin, "Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece devletimiz sıkıntılı günümüzde yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor." dedi.

- "Bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın"

Kahraman da teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilerle insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düştüğünü, istihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet beklediklerini söyledi.

Bu konuda bilgilendirme toplantıları yapacaklarını dile getiren Kahraman, "İlimizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız. Bakın 2017'deki istihdam seferberliğinde kamu ile özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu ile özel sektör el ele verdi mi yapılmayacak şey yoktur." ifadesini kullandı.

Kahraman, işverenlere seslenerek "Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun." dedi.

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruzBakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz
İİB: İstanbul ihracatçıları ihracat artış ivmesini sürdürüyorİİB: İstanbul ihracatçıları ihracat artış ivmesini sürdürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istihdam ordu Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin seferberlik

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Piyasalar bu habere kilitlendi!

Piyasalar bu habere kilitlendi!

Süre uzatıldı! Başvurmak için son tarih 31 Mart

Süre uzatıldı! Başvurmak için son tarih 31 Mart

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeytin ve zeytinyağı sektörü temsilcileri İzmir'deki fuarda buluştu

Zeytin ve zeytinyağı sektörü temsilcileri İzmir'deki fuarda buluştu

Türkiye'de Bitcoin ile 9 konut satıldı

Türkiye'de Bitcoin ile 9 konut satıldı

Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

İİB: İstanbul ihracatçıları ihracat artış ivmesini sürdürüyor

İİB: İstanbul ihracatçıları ihracat artış ivmesini sürdürüyor

“DeFacto, Ukrayna pazarına güveniyor”

“DeFacto, Ukrayna pazarına güveniyor”

Yıldırım: Yapay zekayı kullanan gençler İstanbul’da ekonomiyi sırtlayacak

Yıldırım: Yapay zekayı kullanan gençler İstanbul’da ekonomiyi sırtlayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.