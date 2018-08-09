FİNANS

Ordulu afetzede üreticilerin kredi borçları ertelenecek

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "(Ordu'daki sel) Afetlerden etkilenen çiftçilerimizin düşük faizli zirai kredi borçları, il ve ilçe müdürlüklerimize müracaatları halinde 2018/10983 sayılı Kararname kapsamında ertelenecektir"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'daki sel felaketinden etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçlarının, il ve ilçe müdürlüklerine müracaatları halinde erteleneceğini bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu'nun Fatsa, Ünye, Çaybaşı, Perşembe ve İkizce ilçelerinde dün itibariyle meydana gelen sel, su baskını ve fırtına afetleri neticesinde bazı bölgelerdeki tarım alanlarının etkilendiğini belirtti. Pakdemirli, "Çaybaşı ilçesinde bir üreticimize ait tavuk işletmesinde civcivlerin telef olduğu ve kümeste de maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Selin etkili olduğu alanlarda bazı üreticilerimize ait harman yerinde bekletilen fındıklar ile dallardan dökülen fındıklar sel sularıyla taşınmıştır. Birkaç üreticimize ait sebze seralarında da küçük çaplı etkilenmeler görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personelin, bölgede ön hasar tespit çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, meydana gelen afetlerin, tarım sigortaları kapsamında olduğunu, tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarların, en kısa sürede tazmin edileceğini aktardı.

Tarımsal ürünlerde, tarım sigortası kapsamına girmeyen nedenlerden dolayı meydana gelen kayıpların, "2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun" kapsamında İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonlarınca değerlendirileceğine vurgu yapan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Afetlerden etkilenen çiftçilerimizin düşük faizli zirai kredi borçları, il ve ilçe müdürlüklerimize müracaatları halinde 2018/10983 sayılı Kararname kapsamında ertelenecektir. Bölgedeki gelişmeler hükümetimiz ve bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bakan yardımcımız, valimiz, il müdürümüz ve bütün teşkilat mensuplarımız olay mahallinde gerekli incelemelerde bulunmaktadırlar. Yaraların sarılması için gereken her şey yapılacaktır."

Pakdemirli, bu afetlerde can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade ederek, afetten etkilenen üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

PARTNERÜnlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...Ünlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...
Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruzBayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz
İşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacakİşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
afet Bekir Pakdemirli kredi ordu tarım ve orman bakanı

En Çok Okunan Haberler

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak

Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

İşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacak

İşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacak

Türkçe-Kürtçe ekonomi dergisi Abori, yeniden yayına başladı

Türkçe-Kürtçe ekonomi dergisi Abori, yeniden yayına başladı

Süt üreticisi, yemde prim desteği istiyor

Süt üreticisi, yemde prim desteği istiyor

Sur Enerji’den 315 milyon TL’lik RES Projesi

Sur Enerji’den 315 milyon TL’lik RES Projesi

3 bin lira ücretle tuz toplama işi için başvurular başladı

3 bin lira ücretle tuz toplama işi için başvurular başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.