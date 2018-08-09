Ordulu afetzede üreticilerin kredi borçları ertelenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'daki sel felaketinden etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçlarının, il ve ilçe müdürlüklerine müracaatları halinde erteleneceğini bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu'nun Fatsa, Ünye, Çaybaşı, Perşembe ve İkizce ilçelerinde dün itibariyle meydana gelen sel, su baskını ve fırtına afetleri neticesinde bazı bölgelerdeki tarım alanlarının etkilendiğini belirtti. Pakdemirli, "Çaybaşı ilçesinde bir üreticimize ait tavuk işletmesinde civcivlerin telef olduğu ve kümeste de maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Selin etkili olduğu alanlarda bazı üreticilerimize ait harman yerinde bekletilen fındıklar ile dallardan dökülen fındıklar sel sularıyla taşınmıştır. Birkaç üreticimize ait sebze seralarında da küçük çaplı etkilenmeler görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personelin, bölgede ön hasar tespit çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, meydana gelen afetlerin, tarım sigortaları kapsamında olduğunu, tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarların, en kısa sürede tazmin edileceğini aktardı.