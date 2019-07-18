Ordulu arıcılar 12 bin ton rekolte bekliyor

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, Ordulu arıcıların yeni sezon bal hasadına başlandığını belirterek, "Bu sezon üyelerimiz tarafından üretilen baldan 12 bin ton rekolte beklenmektedir." dedi.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayından itibaren çeşitli illere göç eden gezginci arıcıların bal hasadına başladıklarını söyledi.

Ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu illerindeki yaylalara çıkan arıcıların ilk olarak kestane balı hasadına başladığına dikkati çeken Çiftçi, hasadın çiçek balı devam edeceğini dile getirdi.

Çiftçi, bu sezon yaşanan iklim dengesizliği nedeniyle bal rekoltesinde düşüş beklendiğini ifade ederek "Şu anda Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde arıcılarımız var. Buralarda bulunan arıcılarımız tarafından geçen sezon 20 bin ton civarında bal rekoltesine ulaşılmıştı. Bu sezon üyelerimiz tarafından üretilen baldan 12 bin ton rekolte beklenmektedir." diye konuştu.

Yaklaşık 2 bin 500 Ordulu gezginci arıcı olduğu bilgisini veren Çiftçi, bu arıcıların 530 bin kovanda üretim yaptığını aktardı.